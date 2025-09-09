Hallan restos humanos en Tesla abandonado registrado a nombre del artista neoyorquino D4vd

Los Angeles, California-. Trabajadores del depósito de Hollywood Tow, ubicado en la cuadra 1000 de North Mansfield Avenue, reportaron un olor fétido proveniente de un Tesla que había sido remolcado por estar abandonado en Hollywood Hills varios días antes.

Al inspeccionarlo, agentes de la Policía de Los Ángeles (LAPD) hallaron restos humanos envueltos en una bolsa plástica dentro de la cajuela delantera del vehículo.

¿Quién es D4vd? El artista detrás de varios éxitos internacionales

D4vd (David Anthony Burke), artista neoyorquino de 20 años, ha destacado en la música urbana y pop alternativo. Comenzó su carrera publicando canciones en plataformas digitales, donde rápidamente captó la atención por su estilo melódico y letras introspectivas.

Su gran salto llegó con su éxito viral “Romantic Homicide”, que le abrió puertas internacionales y consolidó su base de fans. Ha colaborado con otros artistas emergentes y ha participado en festivales importantes, convirtiéndose en una de las voces jóvenes más influyentes del panorama musical contemporáneo.

Investigación policial y estado actual

El Tesla, modelo 2023, está registrado en Hempstead, Texas, a nombre del cantante, quien actualmente está de gira mundial con su tour Withered . Hasta el momento, ni el artista ni sus representantes han emitido declaraciones sobre el caso.

El LAPD ha iniciado una investigación por muerte, mientras que el Instituto Médico Forense de Los Ángeles evaluará las causas de defunción y la identidad de la víctima, aún desconocida. Se estima que los restos fueron colocados en el vehículo al menos cinco días antes del hallazgo. Las autoridades no han encontrado vínculos directos entre D4vd y el incidente.

Repercusiones mediáticas y reacciones

El caso ha generado revuelo en redes sociales, desatando especulaciones entre fans y medios especializados en entretenimiento, aunque sin pruebas que involucren al artista.

Por el momento, continúa la observación mediática, dado el perfil viral y el reconocimiento internacional del cantante.

