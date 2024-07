Negaron el cuerpo de su hijo en el Semefo y ahí tenía 8 meses (VIDEO)

Una madre zacatecana ha conmocionado a la opinión pública al revelar la grave negligencia del Servicio Médico Forense (Semefo) de Zacatecas. Virginia de la Cruz, madre de José Alejandro de la Cruz López, denunció ante el Congreso del Estado que el Semefo tardó ocho meses en entregarle el cuerpo de su hijo, desaparecido desde noviembre del 2023.

Virginia irrumpió en el Congreso el 11 de julio para exigir justicia y exponer su desesperación. Su hijo, de 21 años, había estado desaparecido desde noviembre de 2023 y, a pesar de sus constantes visitas al Semefo, las autoridades nunca le informaron que el cuerpo de su hijo se encontraba allí.

En una entrevista con Grupo Fórmula, la madre relató su doloroso calvario, describiendo noches en vela y angustia constante mientras buscaba a su hijo.

Virginia de la Cruz narró que fue al Semefo en múltiples ocasiones, solo para ser negada dos veces sobre la presencia del cuerpo de su hijo en las instalaciones.

“No es justo que mi hijo estuviera ahí por ocho meses, yo ya no dormía porque diario yo pensaba cómo andará mi hijo, cómo lo tendrán, comerá o no comerá, cuando la maldita Semefo disfrutando y yo sufriendo por la pérdida de mi niño, no se vale”, expresó con indignación.