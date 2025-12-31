Confirman hallazgo de cuerpo de triatleta atacada por un tiburón en California

Las autoridades de California confirmaron el hallazgo del cuerpo de Erika Fox, triatleta de 55 años que había sido reportada como desaparecida tras un ataque de tiburón ocurrido en la Bahía de Monterrey, en Estados Unidos, el pasado 21 de enero.

La deportista desapareció el pasado 21 de diciembre mientras realizaba un entrenamiento de nado en mar abierto junto a su esposo, Jean-François Vanreusel, y otros integrantes de un club local. El incidente ocurrió cuando el grupo se encontraba a varios metros de la costa, en una zona frecuentada por nadadores experimentados.

De acuerdo con información difundida por la Guardia Costera de Estados Unidos, testigos presencian el momento en que un escualo merodea al grupo y se alejó con un cuerpo entre sus fauces.

Tras el reporte de desaparición, se activó un amplio operativo encabezado por la Guardia Costera de Estados Unidos, en coordinación con bomberos y corporaciones policiales locales. Las labores incluyeron embarcaciones, buzos especializados, aeronaves y drones para rastrear la zona marítima.

Aunque la búsqueda se suspendió de manera temporal debido a condiciones climáticas adversas, los equipos retoman los trabajos aprovechando breves ventanas de estabilidad. Sin embargo, el mal tiempo vuelve a obligar a detener las maniobras sin resultados inmediatos.

Seis días después del ataque, autoridades recibieron un reporte sobre restos humanos localizados al sur de Davenport Beach, California. El cuerpo fue encontrado a aproximadamente 48 kilómetros del punto donde Erika Fox fue vista por última vez. La identidad fue confirmada oficialmente por familiares directos.

Al momento del hallazgo, la triatleta portabaaún su traje de neopreno y una banda electromagnética diseñada para repeler tiburones.

Durante los actos conmemorativos, Jean-François Vanreusel expresó que la deportista se caracterizaba por vivir sin miedo y con plenitud.

