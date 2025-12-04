Hallan cuerpo sin vida de una mujer flotando en río de Tuxpan, Veracruz

El cuerpo de una mujer fue localizado la tarde del miércoles en las aguas del río Tuxpan, a la altura de la comunidad de Juana Moza, muy cerca del Club Deportivo Villa de Tuxpan.

El hallazgo generó movilización inmediata de autoridades cuando un ciudadano que navegaba en kayak advirtió la presencia de aves carroñeras y, al acercarse, divisó el cuerpo atrapado entre ramas. Según reportes oficiales, la mujer estaba boca abajo, vestía una playera color vino, pantalón de mezclilla y tenis con suela blanca, lo que facilitó la primera descripción del cuerpo.

Tras la alerta al número de emergencias, acudieron policías municipales, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), del Ejército y personal de salud estatal. La zona fue acordonada mientras los peritos ministeriales realizan las primeras diligencias; posteriormente, el cuerpo fue rescatado y trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para las investigaciones correspondientes.

Peritos también iniciaron protocolos de identificación y revisión de reportes de mujeres desaparecidas en la zona.

Lee más: Procesan a cuatro policías de SLP por posible vínculo con abandono de siete cuerpos en Zacatecas

Hasta el momento, no se han determinado las causas de la muerte ni la identidad de la mujer. Las autoridades abrieron una carpeta de investigación y la necropsia de ley será clave para establecer si hubo violencia, negligencia o una posible causa accidental.

El hallazgo del cuerpo ha generado preocupación en la comunidad de Tuxpan, donde vecinos y organizaciones locales demandan celeridad en las investigaciones. Asimismo, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia en cauces y zonas ribereñas, ante la recurrencia de incidentes similares.