Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 27 de Agosto, 2025
HomeSeguridadLocalizan cuerpo con huellas de violencia en departamento de Cabo San Lucas
Seguridad

Localizan cuerpo con huellas de violencia en departamento de Cabo San Lucas

Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado investigan el hallazgo de un hombre sin vida en la colonia Ampliación Mariano Matamoros, cuyo cuerpo presentaba signos de violencia.
Daniela Lara
27 agosto, 2025
0
414
En el lugar, agentes de investigación confirmaron que se trataba de un hombre con huellas de violencia en distintas partes del cuerpo, además de encontrarse manchas hemáticas en el sitio

IMG: Archivo Tribuna

El cuerpo de un hombre con huellas de violencia y en estado de descomposición fue hallado dentro de un domicilio en Cabo San Lucas. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que se abrió una investigación para el esclarecimiento de los hechos.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 11:00 horas del lunes 25 de agosto, tras un reporte sobre una persona sin vida en un departamento ubicado en la avenida de Los Cabos y Félix Ortega, en la colonia Ampliación Mariano Matamoros.

Al acudir al lugar, agentes de investigación confirmaron que se trataba de un hombre con signos de violencia en distintas partes del cuerpo. En el sitio también había manchas hemáticas. Personal de la Dirección de Servicios Periciales procesó la escena y levantó indicios que ayuden a esclarecer el caso.

El agente del Ministerio Público abrió la carpeta de investigación y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO). En esa institución se practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta de la muerte.

👉 Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
Articulo anterior

Investigan agresión con arma de fuego contra mujer y niña en Comondú

Siguiente articulo

Shakira en la CDMX: así es el gran operativo de seguridad para ...