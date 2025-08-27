Localizan cuerpo con huellas de violencia en departamento de Cabo San Lucas

El cuerpo de un hombre con huellas de violencia y en estado de descomposición fue hallado dentro de un domicilio en Cabo San Lucas. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que se abrió una investigación para el esclarecimiento de los hechos.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 11:00 horas del lunes 25 de agosto, tras un reporte sobre una persona sin vida en un departamento ubicado en la avenida de Los Cabos y Félix Ortega, en la colonia Ampliación Mariano Matamoros.

Al acudir al lugar, agentes de investigación confirmaron que se trataba de un hombre con signos de violencia en distintas partes del cuerpo. En el sitio también había manchas hemáticas. Personal de la Dirección de Servicios Periciales procesó la escena y levantó indicios que ayuden a esclarecer el caso.

El agente del Ministerio Público abrió la carpeta de investigación y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO). En esa institución se practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta de la muerte.

