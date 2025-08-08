Cuerpos de Xandro y Pablo habrían sido localizados este jueves en Los Cabos (Video)

Los cuerpos de Xandro y Pablo, dos jóvenes detenidos y desaparecidos presuntamente por elementos de la policía municipal de Los Cabos, habrían sido localizados dentro del mismo municipio, informó Ross Ibarra, integrante del Colectivo de Búsqueda de Los Cabos.

Xandro y Pablo desaparecieron el 26 de junio, fecha desde la cual sus familias y la sociedad civil han exigido justicia. Según testimonios, policías municipales habrían interceptado a los jóvenes y desde entonces se desconoce su paradero. Actualmente, dichos policías se encuentran vinculados a proceso por estos delitos.

Ross Ibarra indicó que las familias de los jóvenes fueron notificadas oficialmente sobre la identificación de los cuerpos, aunque aún esperan detalles precisos sobre el lugar exacto del hallazgo y las pruebas que confirmen al 100% la identidad. En sus declaraciones, lamentó la tragedia y pidió respeto para los familiares, ante la ola de especulaciones y comentarios negativos.

“Lamentamos mucho esta noticia, son jóvenes a los que se les truncó la vida y familias que están en incertidumbre,” expresó Ibarra. Además, hizo un llamado a la no repetición de estos actos de violencia y a un futuro más seguro para los jóvenes de Los Cabos y de todo México.

Cabe recordar que el pasado 29 de julio, seis policías municipales fueron detenidos y acusados formalmente por su presunta responsabilidad en la desaparición y posterior asesinato de Xandro y Pablo. Desde el momento de la desaparición, las autoridades y colectivos de búsqueda se movilizaron para esclarecer los hechos.

Los familiares de los jóvenes han acompañado el proceso legal y continúan demandando justicia y la verdad completa sobre lo sucedido.

Este jueves, 43 días después de su desaparición, se habla de la localización de los cuerpos de Xandro y Pablo, un caso que ha generado indignación y movilizaciones en la comunidad local.