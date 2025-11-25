Siete cuerpos hallados en frontera Zacatecas–SLP derivan en detención de policías potosinos

Autoridades de Zacatecas localizaron siete cuerpos en estado de descomposición en los límites con San Luis Potosí, hecho que derivó en la detención de cuatro agentes en activo de la Guardia Civil potosina, quienes fueron ubicados cerca del sitio dentro de un vehículo con manchas hemáticas. De acuerdo con medios nacionales, entre ellos Animal Político, los oficiales son señalados de presuntamente haber trasladado los cuerpos hasta la zona limítrofe.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que el hallazgo ocurrió durante un operativo nocturno y que los cuerpos no fueron asesinados en ese lugar, según lo determinado por la Fiscalía estatal. El fiscal Cristian Paul Camacho explicó que el estado de putrefacción indica que los cadáveres tenían varios días abandonados.

Por su parte, el gobierno de San Luis Potosí rechazó cualquier irregularidad por parte de sus elementos. El secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, señaló que los agentes acudieron únicamente a un reporte de emergencia recibido al 911 sobre cuerpos abandonados en la zona colindante y aseguró que colaborarán con Zacatecas para esclarecer los hechos.

El funcionario confirmó que los policías detenidos son elementos en activo y que ya se inició una investigación interna. Mientras tanto, continúan las diligencias para determinar si los agentes potosinos participaron en el traslado de los cuerpos o si atendieron un auxilio ciudadano, como sostiene la autoridad de San Luis Potosí.