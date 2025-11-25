Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 25 de Noviembre, 2025
Seguridad

Siete cuerpos hallados en frontera Zacatecas–SLP derivan en detención de policías potosinos

Siete cuerpos fueron hallados en la zona limítrofe entre Zacatecas y San Luis Potosí. De acuerdo con medios nacionales, cuatro agentes de la Guardia Civil potosina fueron detenidos cerca del lugar y permanecen bajo investigación.
Daniela Lara
25 noviembre, 2025
Detienen a policías por cuerpos hallados en límites Zacatecas–SLP

IMG: Ilustrativa| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de SLP

Autoridades de Zacatecas localizaron siete cuerpos en estado de descomposición en los límites con San Luis Potosí, hecho que derivó en la detención de cuatro agentes en activo de la Guardia Civil potosina, quienes fueron ubicados cerca del sitio dentro de un vehículo con manchas hemáticas. De acuerdo con medios nacionales, entre ellos Animal Político, los oficiales son señalados de presuntamente haber trasladado los cuerpos hasta la zona limítrofe.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que el hallazgo ocurrió durante un operativo nocturno y que los cuerpos no fueron asesinados en ese lugar, según lo determinado por la Fiscalía estatal. El fiscal Cristian Paul Camacho explicó que el estado de putrefacción indica que los cadáveres tenían varios días abandonados.

Por su parte, el gobierno de San Luis Potosí rechazó cualquier irregularidad por parte de sus elementos. El secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, señaló que los agentes acudieron únicamente a un reporte de emergencia recibido al 911 sobre cuerpos abandonados en la zona colindante y aseguró que colaborarán con Zacatecas para esclarecer los hechos.

El funcionario confirmó que los policías detenidos son elementos en activo y que ya se inició una investigación interna. Mientras tanto, continúan las diligencias para determinar si los agentes potosinos participaron en el traslado de los cuerpos o si atendieron un auxilio ciudadano, como sostiene la autoridad de San Luis Potosí.

