La cuesta de enero pega duro: así puedes salvar tu bolsillo antes de que sea demasiado tarde

Enero comienza cuesta arriba

El inicio de año suele ser difícil para muchas familias mexicanas. En 2026, la llamada cuesta de enero se presenta con varios factores que complican el panorama.

Por un lado, hay una inflación acumulada que afecta los precios de productos básicos. Además, se aplicaron aumentos en impuestos especiales (IEPS) a artículos como bebidas azucaradas, cigarros y gasolina.

A esto se suman los gastos excesivos de diciembre, que dejaron a muchos hogares con deudas y compromisos pendientes.

Revisa tu presupuesto desde el principio

Los expertos en finanzas personales recomiendan revisar el presupuesto real al comenzar el año.

Esto significa analizar cuánto se gana, qué gastos son fijos y qué pagos quedaron pendientes después de las fiestas.

Además, es importante distinguir entre gastos esenciales —como comida, vivienda, transporte y salud— y aquellos que pueden reducirse o posponerse.

Evita créditos para gastos diarios

Una recomendación clave es no usar tarjetas de crédito o préstamos personales para cubrir gastos cotidianos.

Aunque parezca una solución rápida, los intereses pueden convertirse en una carga difícil de manejar.

En cambio, se sugiere pagar primero las deudas pequeñas para liberar dinero disponible. También es útil renegociar las deudas con tasas altas para evitar que crezcan.

Aprovecha descuentos por pronto pago

El inicio de año también trae obligaciones como el pago de impuestos, servicios y colegiaturas.

Por eso, los especialistas aconsejan aprovechar los descuentos por pronto pago que ofrecen los gobiernos locales y las escuelas.

Esto ayuda a reducir el impacto en el bolsillo y evita recargos más adelante.

Consumo responsable y ahorro

La cuesta de enero también puede ser una oportunidad para mejorar los hábitos de consumo.

Se recomienda evitar compras impulsivas, comparar precios y preferir productos locales.

Además, aunque sea poco, es útil destinar una parte del ingreso al ahorro. Esto permite crear un fondo de emergencia para imprevistos.

Reorganizar los gastos en enero no solo ayuda a sobrevivir el mes.

También es una forma de fortalecer la disciplina financiera.

Con un presupuesto claro, menos deudas y decisiones más conscientes, las familias pueden enfrentar el año con mayor estabilidad y prepararse para los retos que vienen.

