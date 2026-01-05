Cuesta de enero reduce hasta 15% las ventas en comercios de Los Cabos

Con el inicio de 2026, los comercios de Los Cabos enfrentan la tradicional cuesta de enero, período en el que las ventas suelen disminuir debido a los gastos que los ciudadanos destinan a cumplir compromisos financieros de inicio de año.

Impacto en el consumo local

El presidente de la Canaco Los Cabos, Vicente Ruiz Piña, explicó que esta situación es común y se repite año con año en el comportamiento del consumo.

“Esta cuesta de enero va a ser un poco complicada porque normalmente todos dedicamos una parte de nuestros ingresos para el pago de predial y permisos. El consumo disminuye un poco; entre un 10% a un 15% disminuyen las ventas en comparación con otros meses del año”, señaló Ruiz Piña.

De acuerdo con el líder empresarial, el descenso en las ventas de comercios de Los Cabos durante enero oscila entre un 10% y 15%, ya que los consumidores priorizan el pago de obligaciones como impuestos, servicios y predial.

El aumento del IEPS y su efecto en el comercio

Otro de los retos que enfrentan los comerciantes es el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El impuesto aplicado a bebidas con azúcar añadida, como refrescos y jugos, pasará de MXN $1.6451 a MXN $3.0818 por litro.

Esta medida afectará principalmente al sector abarrotero, que prevé un impacto negativo en sus ventas debido a este incremento.

