La Cuesta del Infierno es el tramo más peligroso de la Carretera Transpeninsular

La Carretera Transpeninsular, también conocida como Carretera Federal 1, y su temido tramo conocido como La Cuesta del Infierno, fueron señaladas como las vías más peligrosas de Baja California Sur (BCS). Este trayecto, ubicado entre los municipios de Mulegé y Comondú, ha ganado su reputación debido a las pendientes pronunciadas, curvas cerradas y precipicios que ponen en riesgo constante a los conductores.

El deterioro generalizado de la Carretera Transpeninsular ha encendido las alertas, especialmente en los municipios de Comondú y Mulegé, donde los accidentes se han vuelto recurrentes. Transportistas, turistas y residentes coinciden en que el mal estado del pavimento, la falta de mantenimiento y las condiciones geográficas extremas convierten esta vía en una ruta de alto peligro.

En el tramo de La Cuesta del Infierno, los automovilistas deben enfrentar curvas cerradas y descensos abruptos que no permiten distracciones. Las fallas mecánicas o la imprudencia al volante pueden derivar en tragedias, especialmente durante la noche o en temporada de lluvias, cuando la visibilidad disminuye.

La Carretera Federal 1, que conecta el norte y el sur de la península, es la única vía terrestre que permite el tránsito de carga y pasajeros en la región. Su importancia estratégica contrasta con el abandono que denuncian los usuarios, quienes aseguran que el mantenimiento ha sido mínimo durante los últimos años.