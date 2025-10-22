Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 22 de Octubre, 2025
La Cuesta del Infierno es el tramo más peligroso de la Carretera Transpeninsular

El tramo de La Cuesta del Infierno en la Carretera Transpeninsular es considerado el más riesgoso de Baja California Sur (BCS)
Adolfo Torres
21 octubre, 2025
Carretera Transpeninsular: Cuesta del Infierno, tramo peligroso

Foto archivo

La Carretera Transpeninsular, también conocida como Carretera Federal 1, y su temido tramo conocido como La Cuesta del Infierno, fueron señaladas como las vías más peligrosas de Baja California Sur (BCS). Este trayecto, ubicado entre los municipios de Mulegé y Comondú, ha ganado su reputación debido a las pendientes pronunciadas, curvas cerradas y precipicios que ponen en riesgo constante a los conductores.

El deterioro generalizado de la Carretera Transpeninsular ha encendido las alertas, especialmente en los municipios de Comondú y Mulegé, donde los accidentes se han vuelto recurrentes. Transportistas, turistas y residentes coinciden en que el mal estado del pavimento, la falta de mantenimiento y las condiciones geográficas extremas convierten esta vía en una ruta de alto peligro.

En el tramo de La Cuesta del Infierno, los automovilistas deben enfrentar curvas cerradas y descensos abruptos que no permiten distracciones. Las fallas mecánicas o la imprudencia al volante pueden derivar en tragedias, especialmente durante la noche o en temporada de lluvias, cuando la visibilidad disminuye.

La Carretera Federal 1, que conecta el norte y el sur de la península, es la única vía terrestre que permite el tránsito de carga y pasajeros en la región. Su importancia estratégica contrasta con el abandono que denuncian los usuarios, quienes aseguran que el mantenimiento ha sido mínimo durante los últimos años.

