“Cuestión de tiempo” que nadadores sean atacados por orcas en BCS: IWC

El nado con orcas se ha convertido en un atractivo turístico en Baja California Sur. Sitios como La Ventana, en el municipio de La Paz, están siendo frecuentadas por turistas que buscan realizar esta actividad acuática extrema. En este contexto, la Comisión Ballenera Internacional (IWC, por sus siglas en inglés) expresó su preocupación por el tema y manifestó que solo es cuestión de tiempo que los nadadores sean atacados por las orcas.

En el reporte 2023 del Comité Científico del IWC, se recomienda que las autoridades regulen esta actividad de manera urgente para proteger tanto a los nadadores como a las orcas. Asimismo, piden que se investigue el impacto del nado con orcas en la especie y las razones por las cuales las personas deciden realizar una actividad tan peligrosa. Esto último, con el propósito de abonar a la creación de lineamientos para su regulación.

Por su parte, la directora de Turismo Municipal en La Paz, Natalia Ruffo Castaño, hizo un llamado a los visitantes para que se abstengan de participar en estos tours acuáticos. Enfatizó que el nado con orcas es ilegal y peligroso.

“Es una actividad, en este punto, no regulada; por ende, no hay permisos y por esto no hay seguros que los vayan a cubrir en cualquier situación. Están haciendo una actividad con uno de los cazadores más inteligentes y grandes de todo el reino animal”, declaró.