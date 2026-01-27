Cuestionan uso de recursos turísticos en CDMX para obras del Mundial 2026

La utilización de recursos destinados a la promoción turística de la Ciudad de México para financiar obras públicas rumbo al Mundial de Futbol 2026 abrió un nuevo frente de polémica sobre la gestión de fondos y la rendición de cuentas en la capital. El señalamiento apunta a cambios normativos y esquemas financieros que permitirían redirigir miles de millones de pesos originalmente concebidos para promoción hacia infraestructura ligada al evento deportivo.

La denuncia fue colocada en el centro del debate público por la periodista e investigadora Peniley Ramírez, quien aseguró haber tenido acceso a contratos y pagos confidenciales relacionados con el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. De acuerdo con su exposición, el mecanismo opera con escasa transparencia y sin una fiscalización clara sobre el destino final de los recursos.

El foco de la crítica se encuentra en la modificación del reglamento del Fondo Mixto, que amplió sus facultades para destinar recursos no solo a promoción, sino también a infraestructura. Los cambios incorporaron nuevos capítulos que permiten erogaciones con cargo al patrimonio del fondo y la financiación de acciones promovidas tanto por dependencias gubernamentales como por empresas u organizaciones privadas, siempre que se consideren congruentes con los fines del fideicomiso.

Este rediseño normativo coincidió con la creación, en julio de 2025, de un fideicomiso privado entre el Gobierno de la Ciudad de México y BBVA por 4 mil millones de pesos, diseñado para financiar obras relacionadas con el Mundial. El esquema fue presentado como una vía para canalizar recursos sin registrarlos como deuda pública, bajo los criterios de la Secretaría de Hacienda, con pagos proyectados a cinco años.

El plan financiero contempla dos desembolsos principales, uno por 2 mil 500 millones de pesos en 2025 y otro por mil 500 millones en enero de 2026, destinados exclusivamente a proyectos estratégicos asociados al evento. Esta estructura permitió acelerar inversiones sin pasar por los mecanismos tradicionales de endeudamiento, pero también redujo los controles habituales sobre el uso de recursos públicos.

Desde el gobierno capitalino se defendió la estrategia bajo el argumento de que las obras dejarán infraestructura permanente. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostuvo que el Fondo Mixto se utiliza como base para financiar proyectos que antes se limitaban a publicidad, con el objetivo de generar beneficios duraderos para la ciudad más allá del Mundial.

No obstante, representantes del sector hotelero han expresado reservas sobre este viraje. Javier Puente, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, reconoció que cierta inversión en infraestructura turística puede ser necesaria, pero advirtió que la promoción debe seguir siendo el eje central del Fondo, ya que es su razón de origen y su principal valor estratégico para el sector.

En la misma línea defensiva, el director del Fondo Mixto, Carlos Martínez Velázquez, aseguró que la reforma fue avalada de manera unánime por el Comité Técnico, donde participa la iniciativa privada, y subrayó que la inversión en infraestructura es temporal y no implica abandonar la promoción turística tradicional.

La alta expectativa económica por el Mundial -que solo habrá pérdidas, según últimos reportes de anfitriones anteiores-, reflejada en el incremento de tarifas hoteleras en la capital. Para las fechas cercanas al torneo, los precios en plataformas de reservación ya se ubican como los más altos entre todas las sedes de México, Estados Unidos y Canadá, lo que refuerza la discusión sobre quién se beneficia realmente del redireccionamiento de los recursos públicos.

