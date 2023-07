¡Cuidado con los cobros indebidos en vales escolares!

Con el próximo regreso a clases, la compra de útiles escolares se encuentra a la vuelta de la esquina. En relación a este tema, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos sostuvieron una entrevista con la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Adriana López Monje, quien expresó que el costo de los vales para útiles escolares no es suficiente para cubrir todos los instrumentos necesarios para el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes del municipio cabeño.

“El tema de los vales, pues tenían que haber sido entregados a fin de ciclo escolar, para que en el próximo ciclo se les dieran $200 pesos en los útiles, 400 o 450 son los que les dan para los uniformes y bueno, definitivamente no alcanza, para una lista de útiles nada, solamente un cuaderno, te cuesta $50, digo es solamente algo significativo, pues el tema del apoyo de los vales de útiles, entonces este los padres de familia, pues obviamente no les alcanza para poder tener la lista dependiendo del nivel escolar. Estamos hablando de que me refiere una madre de familia de primaria, que, pues va a gastar entre 800, 700 pesos 800 pesos me va a gastar de útiles escolares esta secundaria está todavía mucho más alta, no más de 1000 pesos”.