¡Cuide a sus mascotas! ¿Cómo proteger a los perritos del calor durante el verano?

La temporada de calor puede ser difícil para nuestras mascotas, tal es el caso de los perros. Por ese motivo, decidimos platicar con alguna/os médicos veterinarios sobre las indicaciones de alerta y consejos para prevenir problemas asociados a los climas extremos, como golpes de calor, que suele ser recurrente entre los caninos de la región.

Cabe señalar que, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los perros se protegen del calor con mecanismos distintos a los humanos (por ejemplo, con sus almohadillas, el jadeo de la lengua o el uso del pelaje para regular su temperatura); y los climas extremos pueden generar problemas cutáneos y digestivos en las mascotas, ya sean por parásitos o alimentos contaminados. Es por ello la importancia de saber cuidar de nuestros guardianes de cuatro patas.

Sobre eso, el médico veterinario Anibal Robinson explicó la pertinencia de reconocer la urgencia de los golpes de calor en las mascotas y animales, principalmente en temporadas de calor y humedad. A su vez, cuenta que existen razas y edades que son más vulnerables:

“Mira, las principales son razas braquicéfalos. Braquicéfalos son todas esas razas donde son muy chatas; como Pug, Bulldog, varios tipos de Pitbull o Boxer, sobre todo. Enfermos cardiópatas, son muy predisponentes a tener este tipo de enfermedad, y cachorros. Los cachorros pareciera que no tenemos ese tipo de enfermedad o ese tipo de patología; pero son perros que por lo regular son anémicos y juguetean mucho en el calor. Son como niños; juegan mucho, mucho, mucho y no se dan cuenta hasta que ya tienen el golpe de calor encima, ¿no?”.

Por otra parte, la médica Nayeli Arvizu nos indicó algunas señales de alerta para proteger a los perritos del golpe de calor:

A su vez, nos explica cómo evitar y proteger a nuestros animalitos:

No que los rapen, pero sí que les quiten completamente el pelito muerto. Y otra cosa, pues mantenerlos muy hidratados, pueden agregarles un poquito de hielo a su agua y/o darles también electrolitos. Ya existen electrolitos para mascotas, […] son sueros orales, ¿no? Se los pueden agregar, vienen en forma de sobrecitos o ya vienen diluidos para beberlos en cualquier momento y con eso prevenir algún golpe de calor”.

“Principalmente teniendo a nuestra mascota en un área con techo, que haya buena ventilación, que no esté en lugares calientes, que no esté en la tierra, sobre todo. Si tienen pelito largo, les recomendamos que lo mantengan en un nivel intermedio, sobre todo en los poodles o los schnauzer para que tengan un poquito menos de calor; en el caso de los perros de pelo largo como los huskys sí recomendamos que los deslanen.

Sin embargo, hay otros puntos en los que debemos prestar atención, además de la prevención de un golpe de calor. En ese sentido, la médica veterinaria Sandra Olachea nos habló sobre algunos focos de detección:

Entonces, puede ser también eso, porque tienen demasiado calor que entran en un poquito de anorexia o no comen tanto; entonces hay varios signos que tenemos que checar, sobre todo en animales que son de temperaturas, un poquito más frías como los huskys o de pelo largo. Y, hay que mantenerlos, sobre todo si podemos meterlos al aire, en las horas del día más calurosas”.

“Hay que recordar que estamos en un estado donde las temperaturas son muy altas, entonces aparte del golpe de calor, también podemos presentar algunas otras consecuencias. Por ejemplo: pueden ser vómitos, pueden ser diarreas, pueden ser coagulaciones intravasculares que terminan en otras patologías muy graves. Incluso depresión; hay veces que notamos que nuestras mascotas no quieren comer tanto como en temperaturas un poquito más bajas como en invierno.

En ese sentido, Sandra estableció entre las 12 del día y las 5 de la tarde como horas muy calurosas; entonces es importante mantener a los perritos y mascotas en temperaturas más frescas durante dicho horario:

“Si podemos mantenerlas en temperaturas, un poquito más templadas o frías será lo ideal. Y ya en la noche sacarlos a pasear, o al patio. Y nada más como recomendación en esta temporada de verano, pues mantener a nuestras mascotas, pues un poquito más observadas, sobre todo en ese tema. Cuidar los cojinetes, no sacarlos a pasear en horas del mediodía o a las 2-3 de la tarde porque se pueden quemar las patitas”.

Además, nos invitó a tomar precauciones para estas vacaciones:

“Tener mucho cuidado con las idas a la playa, con todas las superficies muy calientes. Si los vamos a transportar en carros, pues que no sean en las cajas de los pickups, por lo menos que no sean al mediodía; hay que tener un poquito de consciencia con ellos, porque, pues al final del día son seres vivos como nosotros y también así como nos afecta, nos pone de malas y no queremos salir, pues ellos también”.