Cuidados para evitar contagiarse de influenza H3N2 en esta Navidad

La Navidad se desarrolla bajo alerta sanitaria internacional ante la mayor circulación de influenza tipo N3H2, variante que mantiene en vigilancia a autoridades de salud durante el actual periodo de vacaciones, caracterizado por un incremento de reuniones y viajes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que este subtipo del virus se detecta con mayor intensidad en países de Europa y Estados Unidos, lo que eleva el riesgo de contagio durante las celebraciones decembrinas y la cercanía del Año Nuevo.

Especialistas señalan que, aunque no se trata de un virus nuevo, su capacidad de mutación y transmisión mantiene la atención de los sistemas sanitarios, especialmente por la alta movilidad social propia de la Navidad.

Autoridades de salud indican que se cuenta con vacuna estacional disponible, la cual se mantiene como la principal herramienta de prevención. Aclaran que, si bien la inmunización no siempre evita el contagio, sí reduce de forma significativa el riesgo de complicaciones graves.

La propagación de la influenza se produce principalmente a través de gotículas respiratorias, contacto con superficies contaminadas y la permanencia en espacios cerrados, condiciones frecuentes durante reuniones familiares y traslados por vacaciones.

Durante este periodo, los síntomas más comunes incluyen fiebre alta, dolor muscular intenso, tos persistente, congestión nasal y cansancio extremo, con una duración promedio de entre siete y diez días.

Las autoridades sanitarias advierten que los grupos con mayor riesgo de complicaciones son adultos mayores, niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, quienes requieren atención médica oportuna.

En cuanto al tratamiento, los especialistas recomiendan reposo, hidratación adecuada y medicamentos para controlar la fiebre, además de antivirales prescritos por un médico dentro de las primeras 48 horas. Subrayan que los antibióticos no son efectivos contra la influenza.

Finalmente, expertos llaman a reforzar las medidas preventivas durante Navidad y Año Nuevo, como mantener la vacunación al día, privilegiar espacios ventilados y evitar reuniones en caso de presentar sintomas, con el fin de reducir el contagio y proteger a la población vulnerable.