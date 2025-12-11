¿Cómo cuidar una nochebuena en maceta? Guía básica para que dure toda la temporada

La llegada de diciembre vuelve protagonista a la nochebuena, una de las plantas más tradicionales de la temporada, cuya conservación en maceta suele generar dudas entre quienes buscan mantenerla sana más allá de las fiestas. La clave está en comprender sus necesidades básicas de luz, riego y temperatura.

El primer punto a considerar es la iluminación, ya que la nochebuena requiere espacios bien iluminados sin recibir sol directo, lo que evita quemaduras en sus hojas rojas y verdes. Colocarla cerca de una ventana con luz filtrada permite que conserve sus colores intensos y su estructura firme durante varias semanas.

El riego también determina su duración, pues es una planta sensible al exceso de agua. La recomendación general es regarla solo cuando la parte superior de la tierra se sienta seca, evitando encharcamientos que puedan pudrir la raíz. Usar macetas con orificios de drenaje mejora su ventilación y reduce riesgos.

La nochebuena necesita temperaturas estables para mantenerse en buen estado. Ambientes frescos, sin cambios bruscos y alejados de corrientes de aire son suficientes para que no pierda hojas de manera prematura. Además, colocarla lejos de fuentes de calor, como estufas o calefactores, ayuda a conservar su humedad natural.

Otro punto a tomar en cuenta es su ubicación dentro del hogar. Aunque se asocia con la decoración navideña, colocarla junto a árboles artificiales o adornos pesados puede dañarla si recibe golpes o se limita su espacio. Contar con un sitio propio y bien ventilado facilita su crecimiento y evita estrés en la planta.

LEER MÁS: ¿Te gustaría formar parte del equipo de trabajo del Banco del Bienestar? Aquí te decimos los requisitos

Para quienes desean conservarla después de la temporada, el proceso es posible pero requiere constancia. Podar las ramas secas en enero, reducir el riego conforme avance el invierno y reubicarla en un espacio con más luz en primavera permite que rebrote y recupere su color. Con estos cuidados, la nochebuena puede acompañar varios ciclos anuales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.