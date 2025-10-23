Video: “Ya no vamos a escuchar cuetes”: la inocencia de una niña en balacera en Culiacán

La violencia volvió a golpear a la ciudad de Culiacán este martes, cuando un ataque armado sorprendió a varias familias en plena vía pública. Entre ellos, una niña cuya inocencia contrastaba con la intensidad de los disparos que resonaban a su alrededor.

Mientras los proyectiles caían cerca, su padre la tranquilizaba y su madre la abrazaba, enseñándole cómo protegerse y permanecer segura. La menor, confundida y asustada, apenas podía comprender lo que sucedía, y entre lágrimas expresó: “Ya no vamos a escuchar los cuetes”, confundiendo la violencia real con los juegos que había conocido antes.

Vecinos de la zona describieron escenas de pánico y desesperación. La balacera dejó 2 personas muertas y al menos 5 heridas, provocando la movilización inmediata de autoridades locales, quienes reforzaron la vigilancia en la zona y comenzaron las investigaciones correspondientes.

Este incidente evidencia cómo la inseguridad afecta la vida cotidiana, incluso de los más pequeños, y cómo las familias intentan proteger a sus hijos frente al horror de la violencia armada. La imagen de la niña, atrapada entre miedo y asombro, se ha vuelto un símbolo de la vulnerabilidad y la resiliencia de quienes viven en ciudades afectadas por la delincuencia.

Especialistas en seguridad y psicología infantil advierten que experiencias como esta pueden dejar secuelas emocionales duraderas, y hacen un llamado a reforzar las medidas de protección en las comunidades. Mientras tanto, la historia de esta niña resuena en medios y redes sociales como un recordatorio de la urgencia de garantizar entornos seguros para la infancia en Sinaloa.