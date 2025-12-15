Declaran culpable de homicidio a exalcaldesa de Amanalco en Edomex

Autoridades judiciales del Estado de México (Edomex) declararon culpable a María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, por el delito de homicidio calificado, al acreditarse que ordenó el asesinato del exsíndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y de su chofer, hechos ocurridos el 25 de enero de 2023 en el Estado de México.

De acuerdo con la resolución emitida por un juez del Poder Judicial del Estado de México, las investigaciones demostraron que la entonces alcaldesa instruyó de manera directa a integrantes de un grupo criminal para privar de la vida al funcionario municipal, con el objetivo de mantener el control político y administrativo del ayuntamiento de Amanalco.

Las indagatorias establecieron que, por órdenes de María Elena Martínez Robles, las víctimas fueron enviadas a una zona considerada de alto riesgo, con presencia de grupos delictivos, de donde no regresaron con vida, lo que permitió fincar la responsabilidad penal de la exfuncionaria.

La autoridad judicial determinó la responsabilidad plena de la exalcaldesa en el homicidio de Miguel Ángel Lara de la Cruz y de su chofer, identificado con las iniciales G.J.R., por lo que el proceso avanzó a la etapa de individualización de sanciones.

Será en una audiencia posterior cuando se defina la pena concreta que deberá cumplir la sentenciada, la cual, conforme al Código Penal del Estado de México, podría oscilar entre 40 y 70 años de prisión.

En el contexto político, se recordó que María Elena Martínez Robles llegó al cargo postulada por Movimiento Ciudadano y posteriormente buscó respaldo en Morena, tras conflictos internos con el síndico por el control del gobierno municipal.

La exalcaldesa fue detenida en el marco de la Operación Enjambre, un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales contra funcionarios municipales presuntamente vinculados con el crimen organizado, del cual ya se han derivado múltiples sentencias condenatorias en el Edomex.