Ayuntamiento y empresa operadora se culpan por los problemas en la planta de Fonatur

La operación de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en el centro de San José del Cabo ha generado numerosas críticas debido a los malos olores y derrames que ocasiona.

Con la desaparición del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) tomó el control del inmueble, concesionado a Opex Latina, quien ha rechazado cualquier responsabilidad por los malos olores y derrames, atribuyéndolos a problemas en la infraestructura de drenaje por parte del municipio.

Ante esta situación, el alcalde Óscar Leggs Castro señaló que la responsabilidad de lo que ocurre en la planta de tratamiento es de la empresa que la opera. Comentó que la empresa conocía el problema al que se enfrentaba, a pesar de eso, la dirección del Agua Potable de Los Cabos y el Ayuntamiento han ejercido recursos especiales para hacer frente al problema de los malos olores.

Sabían a lo que se exponen porque está saturada la planta, sin embargo, tomaron la planta y ahora tienen que hacer frente a eso. Les ayudamos a desazolvar para evitar los malos olores que teníamos en el centro, ahí no le preguntaron a quién le tocaba. Nosotros le entramos con OOMSAPAS y recurso para eliminar los malos olores; le cierran la llave porque ya no pueden recibir más y se nos tiran a las alcantarillas”.

“La información no es como se está dando, a la empresa que opera la planta se la asignó Fifonafe, en la que la adquiere OOMSAPAS, quien es la que debe dar los permisos. Ahorita no existe problema porque estamos trabajando de común acuerdo, sin embargo, ellos cierran cuando se les llena la planta.

Leggs Castro subrayó que se debe buscar una solución sin enfocarse en buscar culpables por el problema actual. El alcalde indicó que la mejor solución para la planta de tratamiento es que el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPAS) tome el control y opere el inmueble.

“Aquí no se trata de echar culpas, sino de solucionar. La solución que tenemos es en conjunto con el gobierno del estado, conseguir que no las entreguen al gobierno municipal y podernos hacer cargo nosotros. Debe tener el permiso de OOMSAPAS, y no se tiene porque no se ha entregado formalmente. Fifonafe, en calidad de mientras se entregó. Pero si estamos trabajando en ello”.