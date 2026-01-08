Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 8 de Enero, 2026
Nacional

Secretaría de Cultura abre convocatorias 2026 para apoyar el cine mexicano

La Secretaría de Cultura y el Imcine abrieron las convocatorias 2026 para apoyar distintas etapas del cine mexicano, con 12 modalidades disponibles
8 enero, 2026
Imagen generada con IA

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), abrió en enero las convocatorias 2026 para apoyar el desarrollo, la producción, la distribución, la exhibición y la preservación del cine mexicano.

Las convocatorias forman parte del programa Fomento al Cine Mexicano (Focine) y contemplan 12 modalidades de apoyo, dirigidas a distintas etapas del proceso cinematográfico y a diversos perfiles de creación.

Entre las modalidades se incluyen apoyos para:

  • Producción de largometrajes de ficción y documental

  • Producción de largometrajes en los estados

  • Óperas primas

  • Cine para la infancia

  • Cortometrajes

  • Cine experimental

  • Animación

  • Postproducción

  • Exhibición y acondicionamiento de espacios cinematográficos

  • Distribución de cine mexicano

  • Preservación y restauración de acervos cinematográficos

  • Desarrollo de proyectos

Los apoyos buscan fortalecer la producción audiovisual en todo el país y ampliar el acceso del público al cine nacional, tanto en salas como en espacios culturales.

El registro de proyectos permanecerá abierto hasta el 30 de enero de 2026. Las personas interesadas deberán consultar las bases y requisitos publicados por el Imcine y realizar su inscripción a través de los canales oficiales.

Entre las opciones de apoyo destaca la Producción de largometrajes en los estados, que permite solicitar hasta cinco millones de pesos para cubrir procesos de producción y postproducción.

