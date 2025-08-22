Dua Lipa celebra su cumpleaños con mensajes de gratitud de sus fans alrededor del mundo
La exitosa cantante británica Dua Lipa, conocida por sus múltiples éxitos en el pop internacional como “Levitating”, “Don’t Start Now” y “New Rules”, celebró este 22 de agosto un año más de vida rodeada de cariño y reconocimiento de sus seguidores.
A través de sus redes sociales, la artista compartió momentos especiales de la jornada, agradeciendo públicamente a sus fans por el apoyo constante que ha recibido a lo largo de su carrera.
En sus publicaciones, Dua Lipa mostró imágenes de la celebración con familiares y amigos cercanos, así como de los regalos y detalles que recibió. La cantante escribió un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores demostrando la cercanía y conexión que mantiene con su público:
“Gracias a todos por estar conmigo en este viaje. Cada año se siente más especial por ustedes”
Celebración y sorpresas
La cantante no solo recibió felicitaciones de sus seres queridos, sino también de millones de fans en todo el mundo que inundaron sus redes sociales con mensajes y videos. Entre las sorpresas que compartió destacan un pastel temático, decoraciones especiales y regalos personalizados que reflejan su estilo único y su personalidad.
Además, celebridades y colegas de la industria musical se unieron a la felicitación, enviando mensajes de admiración y apoyo, reforzando la posición de Dua Lipa como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea.
- Lee más: Luke Hemmings y Sierra Deaton dan la bienvenida a su primer hijo y comparten emotivo mensaje con fans
A sus 30 años, Dua Lipa ha logrado consolidarse como una de las artistas más exitosas de la última década, con múltiples premios Grammy, Brit Awards y MTV Music Awards, además de récords de reproducciones en plataformas de streaming. Su estilo musical innovador y su presencia escénica la han convertido en un referente del pop global.
Con esta celebración, la cantante reafirma su cercanía con sus fans y su compromiso con la música, mostrando que, más allá de los escenarios y los premios, valora profundamente el vínculo que mantiene con quienes han seguido su trayectoria desde sus inicios.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO