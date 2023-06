The Cure, Thirty Seconds to Mars, Alanis Morrissette y Blur encabezan el cartel del Corona Capital

Después de semanas de especulaciones, fuertes rumores y hasta la filtración de carteles falsos, el Corona Capital por fin dio a conocer a los artistas que conformarán la edición 2023 de este famoso festival.

A través de sus redes sociales, los organizadores compartieron un video en el que aparecen varios puntos claves de la Ciudad de México en los que poco a poco aparecieron los nombres de grandes bandas como The Hives, Two Door Cinema Club, Phoenix, Pulp, Arcade Fire, The Chemical Brothers y la sorpresa para muchos, el regreso de Thirty Seconds to Mars y Blur a los escenarios.

Otra de las agrupaciones que ya se adelantaba, formaría parte de este importante evento era The Cure, sin embargo, se confirmó su presencia; además, para completar la emoción también se anunció a Noel Gallagher junto a sus High Flying Birds.

Pero eso no es todo, después de varios años de ausencia, la cantante Alanis Morrisette volverá a la música y a tierras mexicanas como parte del elenco del Corona.

El resto del cartel lo completa Kim Petras, Kasabian, The Black Keys, Pet Shop Boys, Patrick Watson y el exOne Direction Niall Horan, solo por mencionar algunos.

Para seguir con la tradición, este 2023 el Corona volverá a celebrarse durante tres días consecutivos, específicamente los próximos 17, 18 y 19 de noviembre, por lo que tendremos uno de los mejores y más esperados cierres de año.

El escenario, como ya es costumbre, será la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, lugar que se ha convertido en la casa de este festival prácticamente desde su primera edición en 2010. hace ya más de 13 años.

De acuerdo con los organizadores, los boletos saldrán a la venta a través de Ticketmaster. La preventa para clientes Citibanamex se realizará el próximo 9 de junio a partir de las 14:00 horas y se espera que un día después se lleve a cabo la venta al público en general.

Sin embargo, también se abrirán dos fechas para clientes Vip, el 7 de junio será para clientes prestige, mientras que el 8 podrán adquirir sus entradas aquellos que sen considerados como cuentas priority.

Hasta el momento los precios no se han revelado, lo que hay que tomar en cuenta es que este festival cuenta con diferentes fases de venta; la primera inicia con los boletos a precios accesibles, pero conforme se van agotando las localidades y avanzan las etapas, los costos también van en aumento.