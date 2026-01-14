CURP biométrica en BCS: dónde hacer el trámite, requisitos y proceso

La implementación de la CURP biométrica avanza en Baja California Sur y ya está disponible en las oficialías del Registro Civil de los cinco municipios. Este documento será obligatorio desde febrero de 2026 y busca reforzar la seguridad de la identidad de los ciudadanos. Para lograrlo, se registran huellas digitales, iris, rostro y firma electrónica.

De acuerdo con información del Registro Civil Estatal y RENAPO, los módulos para tramitar la CURP biométrica funcionan en:

La Paz: Dirección Estatal del Registro Civil, Cabrilla 95, colonia La Selva Fidepaz.

Dirección Estatal del Registro Civil, Cabrilla 95, colonia La Selva Fidepaz. Los Cabos: Oficialías en San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Oficialías en San José del Cabo y Cabo San Lucas. Comondú: Oficialía en Ciudad Constitución.

Oficialía en Ciudad Constitución. Loreto: Oficialía en la cabecera municipal.

Oficialía en la cabecera municipal. Mulegé: Oficialías en Santa Rosalía y Guerrero Negro.

Además, en La Paz se entregarán fichas de atención en la sede de Fidepaz la próxima semana, con el fin de organizar mejor el flujo de solicitantes.

Requisitos para el trámite

El proceso es presencial y gratuito. Para realizarlo, se deben presentar:

Acta de nacimiento (original).

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

CURP anterior (si se cuenta con ella).

Comprobante de domicilio.

Durante el trámite se capturan los datos biométricos: huellas digitales, fotografía del rostro, escaneo de iris y firma electrónica.

Cómo obtener la ficha y horarios

En La Paz, las fichas podrán solicitarse directamente en la Dirección Estatal del Registro Civil. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Por otro lado, en los demás municipios las oficialías atienden en horarios regulares de oficina. Aunque no se requiere cita previa, se recomienda acudir temprano para asegurar turno.

En conclusión, la CURP biométrica representa un cambio importante en la identidad oficial de los mexicanos. En Baja California Sur, el trámite ya está disponible en todas las cabeceras municipales, con la sede principal en La Paz.

Por ello, las autoridades recomiendan realizar el trámite lo antes posible. De esta manera, se evitará la saturación de los módulos y se garantizará el acceso a servicios de salud, educación y programas sociales, que a partir de febrero requerirán este documento actualizado.

