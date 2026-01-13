CURP biométrico ya puede tramitarse en La Paz y Los Cabos

Identidad digital en marcha

El trámite de la nueva CURP biométrico comenzó a realizarse en las oficinas del Registro Civil estatal, con módulos habilitados en todo Baja California Sur.

En días recientes, la página oficial de Facebook del Registro Civil BCS publicó que el trámite debía hacerse en el módulo de La Paz, lo que generó dudas y quejas entre usuarios que pensaron que la información era falsa o que se trataba de un intento de robo de datos.

Otros reclamaron porque parecía que el servicio no estaba disponible en Los Cabos.

Disponible en todos los municipios

De acuerdo con información oficial, la CURP biométrica sí puede tramitarse en Los Cabos y en los demás municipios del estado.

El comunicado generó confusión porque se centró en el módulo de La Paz, pero la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y el programa RENAPO establecen que los registros se realizan en todas las oficialías del Registro Civil de BCS.

Experiencias ciudadanas

En un recorrido por las oficinas del Registro Civil en La Paz, usuarios compartieron sus experiencias:

Rodolfo García Ramírez , empleado:

“El trámite es muy rápido. A pesar de que no tenía cita, me dieron un turno… sin cita me tardé como una hora treinta minutos”.

, empleado: Olegario Reyes Nava, carpintero:

“Algo rápido, sí. Me tardé como 45 minutos”.

Ambos coincidieron en que el proceso fue ágil y que el personal mostró disposición y paciencia.

El trámite de la CURP biométrico, que será obligatorio a partir de febrero de 2026, busca fortalecer la identidad digital de los ciudadanos mediante el registro de huellas, iris, rostro y firma electrónica.

Aunque la publicación en redes sociales generó confusión, el servicio está disponible en La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé, y puede realizarse sin costo en las oficialías del Registro Civil.

