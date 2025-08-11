CURP certificada 2025: Cómo obtener tu documento oficial gratis
La CURP certificada es la versión oficial y con validez legal de tu Clave Única de Registro de Población, un documento fundamental para realizar trámites en México.
A partir de 2025, este documento cuenta con nuevas modalidades y beneficios que facilitan su obtención y uso.
¿Qué es la CURP certificada y para qué sirve?
La CURP (Clave Única de Registro de Población) es un código alfanumérico que identifica a cada ciudadano mexicano o residente en el país.
La CURP certificada es una versión oficial emitida y validada por el Gobierno de México que incluye una certificación digital para garantizar su autenticidad.
Este documento es esencial para trámites como:
- Inscripción en escuelas públicas y privadas
- Registro para empleo formal
- Trámites de salud y seguridad social
- Solicitudes de pasaporte, credenciales electorales y más
¿Cómo obtener la nueva CURP certificada en 2025?
Para facilitar el acceso, el trámite ahora se puede realizar de manera digital y presencial en diversas oficinas gubernamentales, incluyendo el Registro Civil y módulos del INE.
Pasos para solicitarla en línea:
-
Ingresa al portal oficial del gobierno: https://www.gob.mx/curp
-
Introduce tus datos personales o la CURP si ya la tienes
-
Descarga el archivo PDF con tu CURP certificada, que incluye código QR y certificación digital
-
Guarda y utiliza el documento para cualquier trámite oficial
El trámite en línea es gratuito y seguro, evitando filas y largas esperas.
¿Quiénes pueden solicitar la CURP certificada?
Todas las personas que tengan una CURP válida pueden solicitar su certificado digital, incluyendo:
- Mexicanos por nacimiento o naturalización.
- Residentes extranjeros con CURP asignada.
- Personas que necesiten renovar o validar su CURP.
