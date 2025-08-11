CURP certificada 2025: Cómo obtener tu documento oficial gratis

La CURP certificada es la versión oficial y con validez legal de tu Clave Única de Registro de Población, un documento fundamental para realizar trámites en México.

A partir de 2025, este documento cuenta con nuevas modalidades y beneficios que facilitan su obtención y uso.

¿Qué es la CURP certificada y para qué sirve?

La CURP (Clave Única de Registro de Población) es un código alfanumérico que identifica a cada ciudadano mexicano o residente en el país.

La CURP certificada es una versión oficial emitida y validada por el Gobierno de México que incluye una certificación digital para garantizar su autenticidad.

Este documento es esencial para trámites como:

Inscripción en escuelas públicas y privadas

Registro para empleo formal

Trámites de salud y seguridad social

Solicitudes de pasaporte, credenciales electorales y más

¿Cómo obtener la nueva CURP certificada en 2025?

Para facilitar el acceso, el trámite ahora se puede realizar de manera digital y presencial en diversas oficinas gubernamentales, incluyendo el Registro Civil y módulos del INE.

Pasos para solicitarla en línea:

Ingresa al portal oficial del gobierno: https://www.gob.mx/curp Introduce tus datos personales o la CURP si ya la tienes Descarga el archivo PDF con tu CURP certificada, que incluye código QR y certificación digital Guarda y utiliza el documento para cualquier trámite oficial

El trámite en línea es gratuito y seguro, evitando filas y largas esperas.

¿Quiénes pueden solicitar la CURP certificada?

Todas las personas que tengan una CURP válida pueden solicitar su certificado digital, incluyendo:

Mexicanos por nacimiento o naturalización.

Residentes extranjeros con CURP asignada.

Personas que necesiten renovar o validar su CURP.

