Cursos de repostería en La Paz transforman vidas: Más de 40 beneficiados listos para emprender

La capacitación en repostería culminó con éxito para más de 40 personas en el municipio de La Paz. Estos cursos, llevados a cabo este mes, ofrecen a los participantes las herramientas esenciales para iniciar un emprendimiento familiar sólido y generar ingresos propios.

Logro Colectivo

La clausura formal del Curso de Repostería y Pastelería Casera se realizó recientemente en la Colonia Guerrero. Carla Jonguitud, titular de Bienestar y Desarrollo Económico, representó a la alcaldesa Milena Quiroga Romero en la ceremonia. Este grupo específico de egresados estuvo conformado por 19 mujeres y un hombre.

Jonguitud felicitó a los participantes por el logro y destacó que ahora cuentan con la experiencia requerida para establecer un negocio. Además, la administración municipal les entregó los instrumentos básicos necesarios para sus futuras labores al inicio de la capacitación.

Beneficios y Herramientas

Germán Rodríguez, director de Proyectos de Inversión, confirmó que este mes se efectuaron dos capacitaciones de repostería en total. El primer curso se había desarrollado anteriormente en el Ejido Juan Domínguez Cota en la Delegación de Los Planes.

En ambos sitios se benefició a más de 40 personas, quienes recibieron de manera gratuita los conocimientos, las herramientas y una constancia con valor curricular. La iniciativa fue posible gracias a la colaboración del Gobierno del Estado y el Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Baja California Sur (ICATEBCS).

Compromiso con la Economía Familiar

La funcionaria Carla Jonguitud aseguró que el objetivo principal es mejorar la economía familiar de los habitantes de La Paz. Afirmó que bajo el liderazgo de la presidenta municipal, Milena Quiroga, se continuarán impulsando programas que promuevan el emprendimiento en todo el municipio.