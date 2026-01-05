Invita Ayuntamiento de La Paz a participar en los cursos del Centro Municipal de las Artes 2026

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la cultura y las artes en el municipio, el Ayuntamiento de La Paz lanzó la convocatoria para que la ciudadanía se inscriba en los cursos del Centro Municipal de las Artes.

Los cuales se impartirán de enero a junio de 2026 y están dirigidos a personas de todas las edades.

A través de la Dirección Municipal de Cultura, el XVIII Ayuntamiento de La Paz informó que las inscripciones para los cursos y talleres regulares del Centro Municipal de las Artes (CMA) estarán abiertas a partir del jueves 8 de enero, ofreciendo una amplia programación artística, cultural y formativa.

La responsable del recinto cultural, Julieta Elorriaga Verplancken, detalló que las actividades serán impartidas por personal especializado en cada disciplina y están diseñadas para atender a niñas y niños desde los cuatro años, así como a jóvenes y personas adultas, promoviendo el desarrollo creativo, artístico y físico de la población paceña.

Entre los cursos que darán inicio el 19 de enero se incluyen opciones como:

Pintura y dibujo,

animé,

arteterapia,

escultura,

ballet,

danza moderna,

danza árabe,

k-pop,

danzas polinesias

Además de formación musical en guitarra popular y eléctrica, violín, piano, canto y coro.

También se impartirán talleres de idiomas como inglés, alemán y francés, así como teatro, yoga, tai chi y karate, entre otros.

La diversidad de disciplinas busca consolidar al CMA como un espacio incluyente y formativo, que contribuya al bienestar social y al fortalecimiento del tejido comunitario a través del arte y la cultura.

La Subdirección del Centro Municipal de las Artes invitó a las familias de La Paz a acudir a partir del 8 de enero a las instalaciones ubicadas en calle Cobre esquina con Hierro, en el fraccionamiento El Dorado, para conocer los requisitos de inscripción y horarios disponibles.

Para mayor información, las y los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales del Centro Municipal de las Artes en Facebook o comunicarse al teléfono 612 281 61 12, donde se brindará atención directa a la ciudadanía.

