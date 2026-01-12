Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Los Cabos

IMDIS Los Cabos lanza cursos gratuitos de Lengua de Señas Mexicana

El Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad abrió cursos gratuitos de Lengua de Señas Mexicana en niveles 1 y 2, con cupo limitado y modalidades presencial y virtual.
12 enero, 2026
Con el objetivo de fortalecer una comunidad más incluyente, empática y sin barreras de comunicación, el IMDIS Los Cabos anunció la apertura de cursos gratuitos de Lengua de Señas Mexicana (LSM), dirigidos a la ciudadanía interesada en aprender esta herramienta para su vida cotidiana, académica o laboral.

El Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad informó que los cursos gratuitos de Lengua de Señas Mexicana se impartirán en niveles 1 y 2, con una duración total de 30 horas, y estarán disponibles en modalidad presencial y virtual, con el fin de ampliar el acceso a más personas.

El nivel 1 contará con una opción presencial, que se desarrollará del 21 de enero al 13 de febrero, los días miércoles y viernes, en un horario de 17:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del IMDIS Los Cabos, ubicadas en la colonia El Zacatal, en San José del Cabo. Este grupo tendrá cupo limitado a 15 personas.

De manera paralela, el nivel 1 también se ofrecerá en modalidad virtual, del 20 de enero al 12 de febrero, los martes y jueves, de 16:00 a 17:00 horas, a través de la plataforma Zoom, facilitando la participación de quienes no pueden acudir de forma presencial.

En tanto, el nivel 2, dirigido a personas que ya concluyeron la capacitación inicial en Lengua de Señas Mexicana, se impartirá únicamente en modalidad virtual, del 20 de enero al 12 de febrero, los martes y jueves, en un horario de 17:00 a 18:00 horas, también mediante Zoom.

El IMDIS Los Cabos destacó que, a través de estos cursos gratuitos de Lengua de Señas Mexicana, se promueve la inclusión, la participación social y el respeto hacia las personas con discapacidad, fortaleciendo una cultura de igualdad y accesibilidad en todos los ámbitos.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los lugares son limitados. Las personas interesadas pueden registrarse enviando un mensaje vía WhatsApp al número (624) 123 7171.

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

