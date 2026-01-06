Inician cursos gratuitos de inglés en el Museo de Historia Natural de Cabo San Lucas

Educación para todos

El Museo de Historia Natural de Cabo San Lucas abrió sus puertas a la comunidad con cursos gratuitos de inglés, una iniciativa impulsada por el presidente municipal Christian Agúndez Gómez y la delegada de Cabo San Lucas Karina de la O Uribe.

La propuesta busca fortalecer la educación y el desarrollo de habilidades entre la ciudadanía, ofreciendo el dominio del idioma inglés como una herramienta clave para el crecimiento personal, académico y laboral, especialmente en un destino turístico como Los Cabos.

Clases y niveles

Las clases están a cargo del profesor y coordinador operativo del museo, Bulfrano Jiménez de la Sancha, y se imparten en tres niveles:

Nivel 3 : viernes, sábados y domingos de 15:00 a 16:00 horas

: viernes, sábados y domingos de Nivel 2 : viernes, sábados y domingos de 16:00 a 17:00 horas

: viernes, sábados y domingos de Nivel 1: viernes, sábados y domingos de 17:00 a 18:00 horas

De esta manera, los interesados pueden elegir el nivel que mejor se adapte a sus conocimientos y disponibilidad.

Informes e inscripciones

Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (624) 105-0661 o acudir directamente a la taquilla del Museo de Historia Natural de Cabo San Lucas, de lunes a viernes en un horario de 09:30 a 15:00 horas.

La puesta en marcha de estos cursos gratuitos de inglés representa una oportunidad para que la población de Cabo San Lucas amplíe sus competencias y fortalezca su preparación en un entorno cada vez más competitivo y globalizado.

