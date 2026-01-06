Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 6 de Enero, 2026
HomeLos CabosInician cursos gratuitos de inglés en el Museo de Historia Natural de Cabo San Lucas
Los Cabos

Inician cursos gratuitos de inglés en el Museo de Historia Natural de Cabo San Lucas

Las clases se imparten viernes, sábados y domingos en distintos niveles y horarios de la tarde
6 enero, 2026
0
32

Cortesía

Educación para todos

El Museo de Historia Natural de Cabo San Lucas abrió sus puertas a la comunidad con cursos gratuitos de inglés, una iniciativa impulsada por el presidente municipal Christian Agúndez Gómez y la delegada de Cabo San Lucas Karina de la O Uribe.

La propuesta busca fortalecer la educación y el desarrollo de habilidades entre la ciudadanía, ofreciendo el dominio del idioma inglés como una herramienta clave para el crecimiento personal, académico y laboral, especialmente en un destino turístico como Los Cabos.

Clases y niveles

Las clases están a cargo del profesor y coordinador operativo del museo, Bulfrano Jiménez de la Sancha, y se imparten en tres niveles:

  • Nivel 3: viernes, sábados y domingos de 15:00 a 16:00 horas
  • Nivel 2: viernes, sábados y domingos de 16:00 a 17:00 horas
  • Nivel 1: viernes, sábados y domingos de 17:00 a 18:00 horas

De esta manera, los interesados pueden elegir el nivel que mejor se adapte a sus conocimientos y disponibilidad.

Informes e inscripciones

Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (624) 105-0661 o acudir directamente a la taquilla del Museo de Historia Natural de Cabo San Lucas, de lunes a viernes en un horario de 09:30 a 15:00 horas.

La puesta en marcha de estos cursos gratuitos de inglés representa una oportunidad para que la población de Cabo San Lucas amplíe sus competencias y fortalezca su preparación en un entorno cada vez más competitivo y globalizado.

  • Únete AQUÍ  a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Joven reportero especializado en periodismo deportivo, Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Actualmente estoy encargado de la sección de deportes en CPS Noticias y Tribuna de México, además de conducir el programa matutino de CPS Noticias. Mi trabajo busca acercar la información deportiva con un estilo dinámico, fresco y cercano a la audiencia.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Retienen a diputada de Morena Alejandra Ang al cruzar a EU con ...

Siguiente articulo

Reactivan jornadas de limpieza y concientización en Cabo San Lucas