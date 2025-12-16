Custodias e internas acusan abuso de autoridad en Santa Martha; señalan a subdirectora del reclusorio

Un grupo de custodias del penal de Santa Martha Acatitla presentó denuncias internas y solicitudes de investigación contra la subdirectora de seguridad, Yessica López Avilés, a quien acusan de mantener un clima laboral “insostenible” marcado por acoso, amenazas y actos de abuso de autoridad dentro del Centro Femenil de Reinserción Social.

De acuerdo con testimonios, las custodias señalaron que la comandante ha desplegado conductas de intimidación directa contra el personal femenino, generando temor entre quienes resguardan a las internas. Alegan que estas prácticas no solo afectan su desempeño, sino también su seguridad y dignidad en el lugar de trabajo.

Como parte de su lucha, las custodias cerraron las calles del centro histórico en CDMX por horas solicitando la destitución de la funcionaria. Las custodias de Santa Martha afirmaron que López Avilés ha ejercido presiones y amenazas que han deteriorado las condiciones laborales.

Varias custodias han buscado mecanismos de queja a través de la administración penitenciaria, así como instancias de derechos humanos para formalizar las acusaciones y solicitar una revisión exhaustiva del mando.

Hasta el momento, las quejas han sido documentadas por las propias custodias y se encuentran en análisis por parte de las autoridades correspondientes.

Lee más: Policía reprime a manifestantes en Los Ángeles

Organismos civiles y defensores de derechos laborales han solicitado que se tomen medidas para garantizar condiciones de trabajo seguras y libres de hostigamiento para todas las custodias del penal. La situación coloca a Santa Martha en el centro de un debate más amplio sobre el trato al personal penitenciario y la rendición de cuentas dentro del sistema de reinserción social.

Lee más: Asalto en CDMX deja como saldo un custodio de valores muerto

La investigación continúa mientras las custodias de Santa Martha esperan respuestas oficiales y acciones concretas por parte de las autoridades de seguridad y justicia.