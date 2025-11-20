Video: Cynthia Erivo rompe en llanto durante entrevista tras irrupción de un helicóptero

La actriz británica Cynthia Erivo protagonizó un momento inesperado y profundamente emocional durante una entrevista, cuando un helicóptero comenzó a volar a baja altura sobre el set y la actriz no pudo contener las lágrimas. En el video —que rápidamente se volvió viral— se ve a la estrella de “Wicked” visiblemente afectada, mientras su compañera intenta consolarla ante el estruendo que interrumpió por completo la conversación. El episodio desató miles de comentarios y muestras de apoyo hacia la intérprete.

El clip, difundido por la cuenta Alerta News 24, muestra cómo Cynthia Erivo intenta continuar con la charla, pero el intenso ruido del helicóptero parece sobrepasarla emocionalmente.

En redes, usuarios han especulado sobre las posibles causas del quiebre, que van desde estrés, agotamiento emocional, hasta una reacción provocada por el sobresalto. Hasta el momento, la actriz no ha dado una declaración oficial sobre lo ocurrido.

El incidente generó un amplio debate sobre la presión que enfrentan las figuras públicas durante jornadas intensivas de promoción, muchas veces en entornos poco controlados. Internautas destacaron la importancia de priorizar la salud mental y el bienestar de artistas y celebridades, mientras otros señalaron que el equipo de producción debió asegurar condiciones adecuadas para evitar este tipo de situaciones.

Lo cierto es que lo ocurrido con Erivo abre nuevamente la conversación sobre el delicado equilibrio entre el exigente ritmo mediático y el cuidado emocional de quienes están frente a los reflectores.