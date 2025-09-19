Tras avances en la investigación del caso de Celeste Rivas, D4vd cancela el resto de su tour

El caso de D4vd y Celeste Rivas no deja de volverse cada vez más prebocupante, pues no solo las acciones del artista han dejado mucho que desear, sino que cada día parece salir a la luz más información incriminatoria para el artista.

Durante la noche del 18 de septiembre y la madrugada del 19, el artista comenzó a retirar de plataformas y cancelar el resto de los conciertos planeados como parte de su “Withered Tour” por Estados Unidos de forma silenciosa.

Recapitulación de los hechos y la investigación

El 8 de septiembre, trabajadores de Hollywood Tow reportaron a las autoridades un olor fétido proveniente de un Tesla que había sido remolcado después de haber estado abandonado por 5 días.

Dentro de la cajuela del Tesla registrado a nombre del artista neoyorquino David Anthony Burke, mejor conocido como D4vd, se encontró el cuerpo desmembrado de una mujer en estado avanzado de descomposición.

El pasado 18 de septiembre se dio a conocer la identidad de la fallecida, Celeste Rivas Hernández, una joven de 15 años de edad que llevaba más de 1 año desaparecida.

Después de la identificación de Celeste Rivas, internautas comenzaron a hacer sus propias investigaciones que dieron con la conclusión que, D4vd, de 20 años de edad, estaba en una relación con Celeste Rivas, y que es probable que se conocían desde que Celeste tenía una edad aproximada de 12 años.

Con fotos, videos, fragmentos de sus directos en vivo por la plataforma de Twitch, detalles en sus canciones e incluso una canción sin salir dedicada a la joven Celeste que llevaba su nombre, las redes sociales comenzaron a volverse un caos contra el artista.

Unos de los detalles que los internautas comenzaron a notar era la tendencia de D4vd a publicar canciones el 7 de septiembre, cumpleaños de Celeste, publicaciones compartidas por el artista en TikTok y el que el artista contratara a actrices parecidas a Celeste para sus videos musicales.

Polémica tras polémica y un futuro dudoso para D4vd

Tras todo el caos causado por las investigaciones y todo lo descubierto, el artista comenzó a retirar silenciosamente de plataformas las fechas del resto de su gira, cancelando los conciertos sin realizar ningún tipo de comunicado.

En redes se han comenzado a crear teorías que buscan explicar todo lo sucedido, sin embargo, hay algo que todas comparten en particular y que por la evidencia recolectada no puede ser negada, D4vd ha sido catalogado como un pedófilo.

La verdad sobre el asesinato y desaparición de Celeste Rivas es algo que sigue bajo investigación y que el artista llegó a comentar se encuentra trabajando con el Departamento de Policía de Los Ángeles para poder resolver el caso.

La lamentable muerte de Celeste Rivas, su relación con D4vd y las enfermizas publicaciones que a las que el artista les daba “like” definitivamente han dejado una gran mancha en la reputación del artista, lo que definitivamente afectará su futuro, su carrera y posiblemente su libertad.