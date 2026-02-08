El Dalai Lama niega vínculos con Jeffrey Epstein tras mención en archivos clasificado

La oficina del Dalai Lama emitió un comunicado oficial para desmentir cualquier tipo de relación o vínculo con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, luego de que el nombre del líder budista apareciera en una serie de archivos desclasificados. El entorno del Nobel de la Paz fue contundente al señalar que el líder espiritual nunca tuvo contacto personal con el magnate acusado de tráfico sexual.

De acuerdo con la aclaración, las menciones encontradas en los documentos corresponden a intentos de Epstein por acercarse al líder tibetano a través de intermediarios. Por esta razón, la oficina del Dalai Lama subrayó que el jerarca no tenía conocimiento de las actividades de Epstein y que las supuestas invitaciones a eventos nunca fueron aceptadas por su administración.

Aclaración sobre los archivos de Epstein

Por otro lado, la representación del monje explicó que su nombre figura en los registros debido a la meticulosa agenda que mantenía el financiero, quien solía enlistar a figuras internacionales de alto perfil. Según el comunicado, aparecer en dichas listas no implica una relación de amistad o complicidad. No obstante, ante la viralización de la noticia, consideraron necesario aclarar que el Dalai Lama se mantiene ajeno a las polémicas del caso.

Compromiso con la transparencia

Cabe señalar que la filtración de estos archivos ha generado una ola de especulaciones sobre diversas personalidades a nivel mundial. Por ello, el equipo de comunicación del Tíbet reiteró que el líder espiritual siempre ha promovido valores éticos y de respeto. Por esta razón, se solicitó a los medios de comunicación y a la opinión pública evitar interpretaciones erróneas que afecten la imagen del jerarca.

Finalmente, la oficina recordó que el acceso al monje está estrictamente regulado por protocolos de seguridad y diplomacia. Debido a que el caso Epstein continúa bajo escrutinio público, se espera que más nombres sigan surgiendo en las investigaciones. Por lo tanto, la postura oficial es que el Dalai Lama no tiene, ni tuvo, relación alguna con el controvertido personaje.

