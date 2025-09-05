¿Qué sucedió con Dalilah Polanco tras su caída en la Casa de los Famosos México?

La actriz Dalilah Polanco desató la alarma en La Casa de los Famosos México al sufrir un dramático accidente durante una prueba clave. El suceso, ocurrido la noche del jueves 4 de septiembre de 2025, generó gran inquietud entre sus compañeros y la audiencia.

Tras la caída, Polanco “desapareció” de las transmisiones en vivo del reality show, aunque la conductora Odalys Ramírez confirmó en la gala que la actriz fue atendida y se encontraba bien.

El incidente tuvo lugar en el jardín de la casa durante el “reto del robo de la salvación”. Dalilah Polanco descendía una pequeña escalera después de lanzar fichas para conseguir puntos cuando resbaló y cayó sobre el pasto.

Algunos reportes también mencionaron dolor en la muñeca y que Polanco usaba tacones al momento de la caída. Mar Contreras y Aarón Mercury fueron los primeros en auxiliarla y siguiendo indicaciones de “La Jefa” fue llevada al confesionario.

¿Cómo reaccionaron los espectadores ante la caída de Dalilah Polanco?

La caída de Dalilah Polanco no solo provocó preocupación, sino también opiniones encontradas en las redes sociales.

Algunos internautas sugirieron que el accidente pudo haber sido una acción deliberada o un acto de desesperación. Esto, especialmente después de que Polanco fuera nominada junto a otros participantes como Facundo y Aarón Mercury, y aparentemente pidiera a “El Guana” que la salvara.

No obstante, otros usuarios criticaron estas especulaciones, enfatizando la edad de la actriz y el riesgo de fracturas que ello implica, deseándole una pronta recuperación.

¿Dalilah Polanco abandonará la Casa de los Famosos México?

A pesar del silencio inicial de la producción, Dalilah Polanco reapareció ante las cámaras alrededor de las 2:00 a.m. de este viernes. Aún sin un informe médico oficial, la actriz demostró su característico sentido del humor al exclamar “soy la maldita lisiada”.

Sin embargo, todo apunta a que Dalilah Polanco continuará en la competencia. Su regreso al programa, aunque con asistencia de una muleta, y la forma en que enfrentó la situación confirman que la actriz permanece firme en el reality, bajo constante observación.