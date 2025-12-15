México enfrenta una semana de contrastes extremos con aire ártico y posible DANA activarán lluvias y granizo

El panorama meteorológico en México entra en una fase compleja y dinámica marcada por la irrupción de aire ártico asociado al frente frío 21 y la posible formación de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), combinación que provocará descensos térmicos abruptos, lluvias intensas, rachas de viento, granizadas y condiciones invernales atípicas para varias regiones del país.

El impacto más inmediato se concentra en el norte y noreste, donde el aire ártico ya genera un enfriamiento notable que se extiende hacia el centro y oriente. Durante este lunes dominará un ambiente muy fresco, con temperaturas máximas de apenas 15 a 20 grados Celsius en amplias zonas, mientras que en regiones montañosas y el Altiplano los valores oscilarán entre 5 y 14 grados, afectando estados como Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

La presencia del frente frío y su masa de aire frío también favorecerá lluvias relevantes en la Vertiente del Golfo y el sureste. Se esperan tormentas fuertes entre Veracruz, Tabasco, el norte de Oaxaca y Chiapas, así como en la Huasteca de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla, con acumulados generales de 20 a 50 milímetros y puntuales que podrían alcanzar entre 70 y 100 milímetros, además de nieblas persistentes en la Sierra Madre Oriental.

A partir del martes, el frente frío comenzará a retirarse y el aire ártico perderá fuerza, lo que permitirá un repunte temporal de temperaturas en el norte, noreste y centro, con máximas de 20 a 25 grados Celsius. Sin embargo, este respiro térmico será breve, ya que nuevos sistemas atmosféricos empezarán a reorganizar la circulación sobre el país, manteniendo la inestabilidad.

El elemento clave de la semana será una circulación ciclónica que se intensificará al noroeste del país y avanzará hacia el sur, posicionándose entre miércoles y jueves sobre el occidente y las costas del Pacífico. De consolidarse como DANA, este sistema atrapará aire muy frío en niveles altos, detonando lluvias y tormentas en el occidente, el Bajío y el centro, con especial atención en Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, San Luis Potosí, Puebla y Tlaxcala.

Durante el miércoles, las precipitaciones asociadas a este escenario podrían incluir granizadas importantes en cantidad —no necesariamente en tamaño— y acumulados de 5 a 20 milímetros, con puntos aislados cercanos a los 50 milímetros. La nubosidad y las lluvias favorecerán un descenso térmico rápido, especialmente en zonas altas del Altiplano y regiones urbanas del centro del país.

El modelo europeo ECMWF advierte que, bajo este patrón, las temperaturas máximas en el centro podrían quedarse entre 15 y 20 grados, pero con un enfriamiento nocturno pronunciado que llevaría los valores a 5 o incluso 10 grados entre miércoles y jueves. Existe además potencial de nevadas en montañas y volcanes por encima de los 4 mil metros sobre el nivel del mar, con posibilidad local de que ocurran desde los 3 mil 600 metros.

Hacia jueves y viernes, la intensidad de las lluvias tendería a disminuir y quedarían eventos muy aislados, dependiendo de la posición final de la DANA, la cual aún presenta incertidumbre, ya que algunos escenarios la debilitan a una simple vaguada. A pesar de posibles periodos de sol, el Altiplano podría experimentar un ambiente muy frío, con mínimas que oscilarían entre -5 y 5 grados Celsius, incluso en zonas urbanas.

El cierre de la semana mantiene un alto grado de incertidumbre por la posible llegada de uno o dos frentes fríos adicionales con aire polar o incluso ártico. Mientras algunos modelos anticipan sistemas débiles desde el viernes, otros proyectan un ingreso más intenso el domingo, capaz de reforzar el frío y provocar nuevas lluvias en el norte, noreste, centro y oriente, por lo que el seguimiento diario será determinante.

