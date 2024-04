Daniel Bisogno aseguró vivir experiencias ‘paranormales’ mientras estuvo intubado

Después de una larga ausencia debido a problemas de salud, Daniel Bisogno finalmente ha retomado su puesto en el programa “Ventaneando”. El presentador estuvo hospitalizado por más de 20 días, durante los cuales permaneció intubado y en estado inconsciente.

Al volver al programa, el conductor compartió con sus compañeros una serie de experiencias que describió como paranormales durante su período en coma en el hospital. Según sus relatos, en terapia intensiva, experimentó lo que él llama sueños o experiencias fuera de su cuerpo.

Explicó que sintió que no estaba físicamente en el hospital, sino en otro lugar. Describió haberse encontrado en un hospital con un ambiente que parecía una versión de playa, con cactus a su alrededor, donde se encontró con la fallecida Isela Vega, a quien consideró su guía espiritual. Según él, la actriz le aseguró que todo estaría bien y lo tranquilizó. Insistió en que estas experiencias oníricas le parecían muy reales, especialmente los encuentros con la actriz.

“Viví cosas como una fiesta en la playa, donde pasaban una película en la pared”, continuó. “Recuerdo que no podía caminar, así que me tuve que arrastrar a una cena en un sillón redondo. Luego, tenía planes de ir a Houston con mis doctores, pero no quería dejar este ‘hospital de playa'”.