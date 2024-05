Danna Paola se defiende de críticas por decir que prefiere España

Danna Paola no es ajena a la controversia y es que recientemente se vio envuelta en una polémica por expresar su preferencia por España sobre México. Sin embargo, ante las críticas recibidas, decidió aclarar su postura.

Abordada por los medios de comunicación en el aeropuerto, la cantante no dudó en hablar sobre el tema, refiriéndose a la polémica como un intento de sacar sus comentarios de contexto para criticarla. Asimismo, hizo hincapié en que siempre ha amado a su país y que cualquier intento de difamación no es su problema, sino el de los demás.

“¡Ay bebé, no voy a hablar de controversias! La verdad es que siempre he llevado a mi país adelante, a todos lados, con muchísimo orgullo… si lo quieren sacar de contexto, siempre hay buenos, malos comentarios y mira, uno trabajando y siendo feliz. Yo siempre he amado mi país, que lo quieran sacar de contexto nomás por tirarme hate, ya no es mi problema, es problema de los demás”, expresó.