David Bowie: 50 años del último concierto de Ziggy Stardust

El 3 de julio de 1973, David Bowie puso fin a las presentaciones en vivo de su icónico alter ego Ziggy Stardust, luego de un exitoso concierto en el Teatro Hammersmith Odeon de Londres que marcó el cierre de su gira de 60 fechas. Ziggy Stardust fue el resultado de una etapa vertiginosa en la carrera de Bowie, que incluyó el lanzamiento del álbum “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars” y el éxito de la gira mundial.

Bowie ya había experimentado con diferentes imágenes y personalidades a lo largo de su carrera, pero fue con Ziggy Stardust que creó un personaje llamativo y fuera de este mundo, que resumió su posición en la historia del rock. Junto a su banda, Bowie llevó a Ziggy Stardust a una gira espectacular por todo el mundo, transformando los escenarios en plataformas de grandiosidad y ego desbordante.

El legado de un ícono: Bowie deja atrás a Ziggy y se prepara para nuevos horizontes

Después de la gira, Bowie regresó a Londres agotado y anunció durante su último concierto que sería el último que haría en su vida, marcando el fin de la era de Ziggy Stardust. El concierto final, conocido como el “concierto de jubilación”, fue documentado y contó con la participación especial de Jeff Beck. Bowie interpretó una selección de canciones emblemáticas, capturando momentos legendarios.

Bowie como un espejo de la sociedad: Explorando la identidad a través de sus personajes

A lo largo de su carrera, Bowie exploró una amplia variedad de personajes, adaptándose a cada álbum y etapa creativa. Desde su faceta glam rockera y andrógina en “The Man Who Sold The World” hasta los icónicos alter egos como Major Tom y Ziggy Stardust, Bowie utilizó estas personalidades excéntricas para sentirse cómodo en el escenario y conectarse con su público.

En 1976, Bowie dejó atrás esta etapa de personajes para embarcarse en su famosa trilogía de Berlín, donde se mostró más auténtico y se atrevió a ser él mismo. Durante los años 70, las líneas que separaban sus diferentes personajes a menudo se difuminaban, pero se pueden identificar al menos cinco personalidades distintas en su evolución artística.