De la adversidad al estrellato: la inspiradora historia de EJAE, de ser rechazada en el K-pop a ganar un Golden Globe

En una de las noches más emocionantes de la 83ª edición de los Golden Globe Awards, EJAE se convirtió en una de las figuras más comentadas tras ganar el premio a Mejor Canción Original por Golden, tema de la película animada KPop Demon Hunters.

La artista, cuyo nombre real es Kim Eun-Jae, vivió un proceso de formación y rechazo en la industria del K-pop desde muy joven. Ingresó como aprendiz en la prestigiosa agencia SM Entertainment a los 11 años, donde trabajó durante más de una década con la esperanza de debutar en un grupo idol. Sin embargo, nunca llegó a realizar ese sueño, siendo finalmente despedida cuando la compañía determinó que su voz “no era lo suficientemente buena” para sus planes.

Tras ese duro golpe, EJAE enfrentó un periodo de frustración personal que la llevó incluso a alejarse momentáneamente de sus metas. Con el tiempo, encontró un nuevo camino en la composición y producción musical, trabajando en cafeterías hasta encontrar su estilo y voz creativa, lo que le permitió destacar en campamentos de composición y colaborar en exitosos proyectos antes de llegar a KPop Demon Hunters.

La noche de su triunfo, EJAE subió al escenario acompañada de sus colaboradores para recibir el premio que ya forma parte de la historia. En su discurso de aceptación, habló con sinceridad sobre sus rechazos pasados y cómo estos la llevaron a encontrar su verdadera vocación más allá de las expectativas iniciales.

“Cuando era una niña pequeña trabajé para cumplir mi sueño de convertirme en un idol del K-pop y me rechazaron porque mi voz no era lo suficientemente buena… ahora estoy aquí como cantante y compositora, y es un sueño hecho realidad ser parte de una canción que ayuda a otros a pasar por momentos difíciles.”

El mensaje de EJAE fue uno de resiliencia y esperanza, destacando que cada puerta cerrada puede conducir a nuevas oportunidades: “Nunca es tarde para brillar porque para eso naciste”.

Más allá del impacto artístico, su victoria en los Golden Globes no solo pone de manifiesto el poder global de la música del K-pop y la cultura asiática en el entretenimiento internacional, sino que también representa un paso significativo hacia la mayor inclusión de talentos diversos en premios de gran prestigio.

Con Golden consagrado como una de las canciones más emblemáticas de la temporada y EJAE al frente de esta nueva etapa de su carrera, su historia inspira a aquellos que enfrentan rechazos y desafíos en cualquier industria artística o profesional.

