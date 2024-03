Hércules sudcaliforniano, de campeón y medallista a vendedor de arroz con leche

Mediante sus redes sociales, el ex halterofilista sudcaliforniano Raúl Manríquez Collins manifestó sentirse sin apoyo, ya que tras retirarse del deporte por una lesión no ha podido conseguir un trabajo. Por ello, es que ahora se dedica a vender arroz con leche.

Mediante redes sociales, el medallista en los Panamericanos de Lima 2019 aseguró que la pandemia lo golpeó económicamente. Tras la crisis sanitaria, le ha costado conseguir trabajo.

“A raíz de una lesión dejé de competir. Ahora que la vida es normal, busco trabajo, el cual no he podido encontrar. Hay mucha vacante, mucho trabajo,

Pero ante la ley no te pueden contratar sin seguro. Tengo inconsistencias en mi número de seguro social, traté de arreglarlo, pero la espera es demasiada […] No sirve de nada las 100 o 200 medallas que puedas tener. No sirve de nada haber sido un campeón si terminé vendiendo arroz con leche y recogiendo basura para poder sobrevivir. Esto no es grilla. Es simplemente mi historia personal”.