Lunes 10 de Noviembre, 2025
Salud y Bienestar

¿De qué mueren los mexicanos? Esto dice el INEGI

Aunque la pandemia quedó atrás, las muertes en México no regresan a niveles previos y siguen dominadas por enfermedades crónicas como corazón, diabetes y cáncer.
Stephany Ruiz Arce
10 noviembre, 2025
Enfermedades

FOTO: Creada con IA

La salud en México sigue siendo un desafío: en 2024 se registraron 819,672 muertes, según el INEGI, lo que evidencia la importancia de la prevención y el cuidado médico.

En comparación, en 2021 se reportó el mayor número de fallecimientos con más de 1.1 millones. Después, en 2022 las cifras bajaron y en 2023 hubo 799,869 muertes. Sin embargo, en 2024 hubo un ligero aumento, alcanzando 819,672 fallecimientos, lo que equivale a 630 muertes por cada 100 mil personas.

Principales causas de muerte en México en 2024

Las tres enfermedades que más vidas cobraron fueron:

  • Enfermedades del corazón: 192,518 casos

  • Diabetes: 112,577 casos

  • Cáncer y otros tumores malignos: 95,108 casos

Estas enfermedades siguen encabezando las muertes en el país y están relacionadas con factores como la alimentación, el acceso a servicios médicos, la actividad física y el cuidado preventivo.

Diferencias entre hombres y mujeres

  • En ambos casos, las enfermedades del corazón, la diabetes y el cáncer son las principales causas de muerte.

  • En los hombres, también destacan los accidentes y los homicidios entre las primeras causas.

  • En las mujeres, aparecen con mayor frecuencia las enfermedades cerebrovasculares y las respiratorias.

Esto muestra que tanto los hábitos de vida como el entorno social influyen en la salud de cada grupo.

Estas cifras destacan la urgencia de fortalecer la prevención y detección temprana, mejorar el acceso a servicios de salud, promover hábitos de alimentación y actividad física, y mantener campañas de educación e información en salud. La tendencia posterior a la pandemia confirma que México debe seguir reforzando la vigilancia y atención de las enfermedades crónicas, que continúan siendo las más mortales.

