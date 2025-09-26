DEA emite ficha de búsqueda contra “El Mayito Flaco”, hijo del capo sinaloense “El Mayo” Zambada

En un reciente comunicado oficial, la DEA hizo pública la identidad física y legal de “El Mayito Flaco”, especificando que se le busca por delitos relacionados con narcotráfico.

De acuerdo con la ficha, Ismael Zambada Sicairos nació en 1982, mide aproximadamente 1.79 metros, tiene ojos y cabello castaños.

El documento señala que la acusación es por conspiración para distribuir una sustancia controlada, aunque no se detallan cuáles sustancias ni las fechas concretas de los presuntos delitos.

El cargo se funda al amparo del artículo 21 del Código de EE. UU. 846, que penaliza tanto la ejecución del tráfico como los actos preparatorios o de planificación de operaciones relacionadas con sustancias prohibidas.

El anuncio cobra relevancia en el marco de los recientes movimientos del crimen organizado en Sinaloa.

Desde que “El Mayo” Zambada se declaró culpable en agosto pasado por narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas en un tribunal de Nueva York, autoridades estadounidenses han advertido un recrudecimiento de la violencia en la entidad.

Se reporta que en la región operan dos facciones principales: la liderada por “El Mayito Flaco” y otra conformada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, como Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, lo que ha generado enfrentamientos frecuentes y cuestionamientos sobre la estabilidad en ámbitos de seguridad.