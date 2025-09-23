Mega operativo: DEA desmantela red del CJNG y arresta a cinco por 1,000 libras de droga

Más de 1,000 libras de drogas en el área metropolitana de Atlanta decomiso, la Administración de Control de Drogas (DEA) y asi lo anunciarón este lunes 22 de septiembre.

La incautación masiva ocurrió en el condado de DeKalb, Georgia, y resultó en el arresto de cinco personas presuntamente vinculadas a cárteles del narcotráfico. La cantidad incautada, que supera los 400 kilogramos, estaba compuesta principalmente por metanfetamina.

Los detenidos fueron identificados como Wilber Castellanos Villazana (38), Yamilet Calixto Sotelo (22), Jorge Lorenzo Manzanarez (35), Esteban Jacobo Suárez (44) y Damien Gómez-Guijarro (32). Cuatro de ellos fueron señalados por las autoridades como inmigrantes indocumentados originarios de México.

Operaciones encubiertas revelan la red de distribución de metanfetaminas

La DEA logró dar con la droga y los acusados gracias a una serie de operaciones encubiertas realizadas durante la tercera semana de septiembre de 2025. El 15 de septiembre de 2025, Wilber Castellanos Villazana habría vendido un kilogramo de metanfetamina a un agente encubierto de la DEA en un complejo de apartamentos en DeKalb. Después de esta transacción inicial, las autoridades observaron a Castellanos Villazana vender narcóticos adicionales a otras dos personas desde un vehículo Acura.

Al día siguiente, 16 de septiembre, agentes observaron a Castellanos Villazana, Jorge Lorenzo Manzanarez y Yamilet Calixto Sotelo salir de un apartamento. Los sujetos fueron vistos trasladando dos bolsas de basura negras desde una camioneta hasta el Acura, utilizando un carrito plegable.

Tras los arrestos, los agentes registraron el vehículo y el apartamento. Se encontraron aproximadamente 22 kilogramos de metanfetamina en el maletero del coche y cerca de 309 kilogramos de la misma droga en la vivienda.

Vínculo confirmado con el Cártel Jalisco Nueva Generación

Un día después, el 17 de septiembre de 2025, Esteban Jacobo Suárez y Damien Gómez Guijarro presuntamente realizaron otra venta de un kilogramo de metanfetamina a un agente encubierto en una gasolinera en las afueras de Stone Mountain, Georgia. Los agentes siguieron a Suárez y Gómez Guijarro hasta una residencia cercana.

Durante un segundo intento de compra encubierta, la policía detuvo el vehículo de Suárez y Gómez Guijarro. Al revisar el automóvil se descubrieron 10 kilogramos de metanfetamina y, en el registro posterior de la residencia, se encontraron aproximadamente 131 kilogramos de la droga, un arma de fuego y alrededor de $12,000 en efectivo.

Las autoridades indicaron que uno de los detenidos (Jacobo-Suárez) había sido deportado dos veces de México.

La DEA vinculó explícitamente a al menos uno de los acusados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (“CJNG”). Los cinco sujetos fueron acusados formalmente de posesión con intención de distribuir metanfetamina bajo denuncias federales. La DEA recordó al público que los acusados se presumen inocentes de los cargos hasta que se demuestre su culpabilidad en el juicio.