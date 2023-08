“Deadpool 3” queda fuera del calendario de Disney

Malas noticias si eres fan de Deadpool, Disney actualizó su lista de nuevos estrenos y lamentablemente la tercera entrega del antihéroe programada para mayo 2024 fue retirada del calendario.

En nueva lista de Disney se contemplan para el primer semestre del 2024 a “Elio” programada para marzo, “Intensamente 2” para junio, el remake del live-action de “Blancanieves” y “El planeta de los simios” serán para mayo.

Tristemente, “Deadpool 3” fue descartado, pero no todo está perdido para el mundo de los comics, pues “The Marvels” por el momento se mantiene para noviembre.

Es sabido que la huelga tanto de guionistas como de actores que estalló a principios de este año ha afectado a un gran número de producciones y “Deadpool 3” es una de ellas.

No obstante, hasta el momento no hay una declaración oficial sobre el tema, quizás aún existe una pequeña probabilidad de que las negociaciones de la huelga avancen y entonces el antihéroe pueda regresar al calendario. La fecha aún no ha sido ocupada por ningún otro filme, así que todo es posible.

Grandes expectativas para “Deadpool 3”

Sin duda, “Deadpool 3” era uno de los filmes más esperados, pues promete mucho, pues de inicio tendrá la participación de Hugh Jackman, quien aparece con el icónico traje amarillo de Wolverine, en tanto que Gambito será interpretado por nada más y nada menos que Channing Tatum.

Uno de los rumores más recientes, es que la tercera entrega del antihéroe también tendrá la participación de Taylor Swift, si así como lo estás leyendo, la cantante estadounidense podría tener un papel en la próxima saga.

Cabe destacar que este rumor, si bien recién tomó fuerza, fue el mismo Ryan Reynolds fue el primero en plantear la opción haya por el 2022.