HBO Max anuncia el estreno de “Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?”

HBO Max estrenará el 18 de septiembre la esperada serie documental “Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?”. Esta producción de Max Original revisará la incansable búsqueda de justicia de la familia Escobar y sus interrogantes a más de tres años del trágico desenlace de su hija.

El caso de Debanhi Escobar conmocionó a México tras su desaparición el 9 de abril de 2022, luego de asistir a una fiesta en Escobedo, Nuevo León.

Después de una intensa búsqueda y gran difusión mediática, incluyendo una imagen viral donde se le veía sola al borde de una carretera, su cuerpo fue hallado 12 días después, el 22 de abril de 2022, en una cisterna en desuso del motel Nueva Castilla.

Este suceso se transformó rápidamente en un símbolo nacional de la violencia de género y la impunidad que muchas mujeres enfrentan en el país.

Un caso sin respuestas concluyentes

Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el expediente y realizó diversos peritajes forenses, la indagatoria no presenta avances definitivos.

Hasta la fecha, no hay personas detenidas ni responsables procesados, una situación que mantiene a la familia y a diversos colectivos feministas en una lucha permanente por la verdad y la justicia. Incluso, la FGR no ha clasificado aún el caso como feminicidio.

La serie documental buscará arrojar luz sobre los pormenores de este mediático caso, cuya cifra de episodios aún se desconoce.