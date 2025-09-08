Debby Ryan y Josh Dun de Twenty One Pilots confirman que serán papás

La actriz y cantante estadounidense Debby Ryan, recordada por sus papeles en series de Disney Channel, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando su primer hijo junto a su esposo, el baterista de Twenty One Pilots, Josh Dun.

La noticia se dio a conocer este 7 de septiembre a través de una publicación en Instagram, donde la pareja compartió una serie de fotografías muy personales. En ellas, Ryan luce su baby bump mientras Dun sostiene unos diminutos tenis Vans para bebé. El mensaje que acompañó las imágenes fue breve pero significativo: “dun&dun + one”.

Una historia de amor que comenzó en 2013

Debby Ryan, de 32 años, y Josh Dun, de 37, comenzaron su relación en 2013. Tras algunos altibajos, en diciembre de 2018 anunciaron su compromiso y finalmente se casaron en secreto a finales de 2019, en la ciudad de Austin, Texas.

Desde entonces, se han mostrado como una pareja sólida y divertida, con un estilo de vida en el que combinan madurez con espontaneidad. En entrevistas pasadas, el músico reconoció que su relación con la actriz le enseñó a redefinir lo que significa el matrimonio, describiéndolo como una mezcla de complicidad y juventud eterna.

Carrera de éxito en televisión y música

Debby Ryan alcanzó fama internacional en su infancia y adolescencia con producciones de Disney Channel como The Suite Life on Deck, 16 Wishes y Jessie. Más adelante, protagonizó la cinta Radio Rebel y formó parte de la banda The Never Ending.

Por su parte, Josh Dun es reconocido mundialmente por su trayectoria en Twenty One Pilots, dúo musical que ha marcado a una generación con éxitos como Stressed Out y Heathens.

La emoción de una nueva etapa

Además de las fotos del embarazo, la pareja compartió una imagen de un ultrasonido y una ilustración personalizada en la que aparecen ellos como caricaturas con su futuro bebé. El gesto generó miles de comentarios y felicitaciones de fanáticos y colegas del medio artístico.

Con este anuncio, Debby Ryan y Josh Dun inician una de las etapas más importantes de su vida personal, mientras sus seguidores esperan con entusiasmo más detalles sobre la llegada de su primer hijo.