Debby toca tierra en Florida como huracán de categoría 1

Debby alcanzó este lunes las costas del noroeste de Florida como un huracán de categoría 1 y amenaza con provocar inundaciones en otras zonas del sureste de Estados Unidos, anunció el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Esa región poco poblada, que une la península de Florida al resto de Estados Unidos por el noroeste, ya sufrió el año pasado los embates del huracán Idalia, de categoría 3.

El NHC indicó en la red social X que Debby podría “provocar graves inundaciones en el sureste de Estados Unidos en los próximos días”.

5 am EDT: Hurricane #Debby very near landfall in the Florida Big Bend. Life-threatening storm surge expected in portions of Florida and major flooding is forecast for the southeastern U.S. Here are the Key Messages. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/iPUOesfYM6

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 5, 2024