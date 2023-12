Programa “Zumbate + Ponte los Tenis” brinda apoyo a mujeres de Los Cabos

El programa “Zumbate + Ponte los Tenis” tiene como objetivo brindar apoyo a las mujeres del municipio mediante clases de baile y sesiones de activación física, especialmente en aquellas que enfrentan desafíos como el cáncer de mama y problemas de depresión.

Según Brenda Jiménez, coordinadora fitness y mentora de esta iniciativa, los beneficios que el programa altruista ha brindado a las participantes han sido significativos, logrando establecer una red de apoyo entre mujeres.

“No terminaría de decirte lo beneficioso que ha sido este programa para esta gente. Me ha llegado gente muy lastimada y me dicen: ‘Profe, en serio me cambió la vida, vengo, tomo la clase, estoy tranquila y con menos ansiedad’, y es ahí cuando yo digo: ‘El programa sí está sirviendo'”.