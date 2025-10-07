Decenas de explosivos, vehículos blindados, armas y más son asegurados en Sinaloa

En una operación conjunta para reforzar la seguridad en Sinaloa, fuerzas federales detuvieron a Filiberto “N”, presunto integrante de una célula criminal que opera en la región, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El despliegue, realizado por efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), tuvo lugar en los poblados de Jesús María y Carboneras, donde se efectuaban recorridos de vigilancia.

LEE MÁS: Detienen a objetivos prioritarios y decomisan armas y droga en operativos de seguridad en BCS

Una gran variedad de armas y cartuchos fueron encontrados

Durante los cateos, las autoridades aseguraron tres armas largas, 1,770 cartuchos de diversos calibres, 37 cargadores, dos paquetes con marihuana y cocaína.

También se aseguraron cuatro camionetas con blindaje artesanal, una de ellas con emblemas falsos de una corporación federal.

De igual forma, se decomisaron 42 artefactos explosivos improvisados, seis chalecos con placas balísticas, cuatro cascos, ropa táctica y radios de comunicación.

LEE MÁS: Asesinan a excandidata a presidenta municipal de Yanga por el PT en el estado de Veracruz

El detenido fue informado de sus derechos y, junto con lo asegurado, puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación legal.

Las dependencias integrantes del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso con la sociedad sinaloense para inhibir los delitos y garantizar la paz en la región.