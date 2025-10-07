Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 7 de Octubre, 2025
HomeSeguridadDecenas de explosivos, vehículos blindados, armas y más son asegurados en Sinaloa
Seguridad

Decenas de explosivos, vehículos blindados, armas y más son asegurados en Sinaloa

En operativos coordinados en Jesús María y Carboneras, fuerzas federales aseguraron armas, droga y artefactos explosivos
CPS Noticias
7 octubre, 2025
0
31

Foto: Semar / Secretaria de la Defensa Nacional

En una operación conjunta para reforzar la seguridad en Sinaloa, fuerzas federales detuvieron a Filiberto “N”, presunto integrante de una célula criminal que opera en la región, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El despliegue, realizado por efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), tuvo lugar en los poblados de Jesús María y Carboneras, donde se efectuaban recorridos de vigilancia.

Una gran variedad de armas y cartuchos fueron encontrados

Durante los cateos, las autoridades aseguraron tres armas largas, 1,770 cartuchos de diversos calibres, 37 cargadores, dos paquetes con marihuana y cocaína.

Foto: Semar / Secretaria de la Defensa Nacional

También se aseguraron cuatro camionetas con blindaje artesanal, una de ellas con emblemas falsos de una corporación federal.

Foto: Semar / Secretaría de la Defensa Nacional

De igual forma, se decomisaron 42 artefactos explosivos improvisados, seis chalecos con placas balísticas, cuatro cascos, ropa táctica y radios de comunicación.

El detenido fue informado de sus derechos y, junto con lo asegurado, puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación legal.

Las dependencias integrantes del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso con la sociedad sinaloense para inhibir los delitos y garantizar la paz en la región.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasDetenciónSinaloa
Articulo anterior

Consejo Municipal de Protección Civil de La Paz refuerza medidas ante huracán ...

Siguiente articulo

¡Oferta explosiva! Consigue la Nintendo Switch 2 a un precio menor al ...