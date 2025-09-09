Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 9 de Septiembre, 2025
Los Cabos

Piden declarar zona de desastre en Los Cabos por daños de Lorena

Las autoridades municipales realizan una evaluación preliminar de daños tras las lluvias provocadas por la tormenta tropical Lorena, con el objetivo de acceder a recursos extraordinarios y atender la emergencia.
Luis Castrejón
9 septiembre, 2025
Foto: Luis Castrejón

Las lluvias provocadas por la tormenta tropical Lorena causaron deslaves, afectaciones en vialidades y corridas de arroyos en distintas zonas del municipio de Los Cabos, lo que llevó a las autoridades locales a iniciar una evaluación preliminar de daños para solicitar la declaratoria de zona de desastre.

El objetivo de esta declaratoria es permitir que el municipio acceda a recursos extraordinarios de apoyo estatal o federal para atender la emergencia y acelerar los trabajos de rehabilitación y recuperación.

El secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, informó que el procedimiento se encuentra en curso, conforme a lo establecido por la ley en materia de protección civil.

“Para efecto de que se haga la evaluación de todos los daños que se suscitaron por este pequeño huracán Lorena. Tenemos que entregar de manera preliminar; así lo establece la ley, principalmente los costos. Todo esto conlleva con la intención de que se declare zona de desastre el municipio de Los Cabos, que nos puedan ayudar a salir más rápido de esta contingencia”, declaró.

Actualmente, el Ayuntamiento de Los Cabos se encuentra recopilando datos, evidencias y estimaciones de los costos que implicarán las reparaciones, aunque aún no se ha dado a conocer un monto oficial ni los mecanismos de apoyo directo a la población afectada.

Con la declaratoria de zona de desastre, el municipio espera obtener recursos que faciliten la reconstrucción de infraestructura dañada, así como implementar acciones de prevención ante futuros fenómenos hidrometeorológicos.

